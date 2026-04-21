Lleva Torreón ‘ruta del descacharre’ a ejido San Agustín

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Torreón
/ 21 abril 2026
    Lleva Torreón ‘ruta del descacharre’ a ejido San Agustín
    Cuadrillas municipales recorren el sector con carretillas para retirar cacharros y evitar acumulación de residuos en viviendas. CORTESÍA

El programa operará hasta el 29 de abril en horario matutino; buscan retirar objetos en desuso y reducir focos de infección en la zona

TORREÓN, COAH.— La Dirección General de Servicios Públicos de Torreón puso en marcha la “Ruta del descacharre” en el ejido San Agustín, como parte de las acciones para retirar objetos acumulados en viviendas y prevenir problemas de salud.

El titular de la dependencia, Fernando Villarreal Cuéllar, informó que las labores iniciaron esta semana y se mantendrán hasta el 29 de abril, en un horario de 7:00 a 14:30 horas, con recorridos en distintos puntos del sector.

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Durante la jornada, el personal apoya a los habitantes con la recolección de artículos como colchones, muebles, aparatos electrónicos, plásticos, madera y fierro viejo, que suelen permanecer en patios o vía pública.

Precisó que el servicio no contempla el retiro de escombro ni desechos vegetales, por lo que pidió a la población tomar en cuenta esta restricción para evitar contratiempos.

Señaló que el operativo se realizará de forma continua, con excepción del domingo 26 de abril, a fin de cubrir la zona y facilitar a los vecinos la disposición adecuada de objetos en desuso.

$!Trabajadores retiran objetos voluminosos de patios y calles como parte de las acciones para reducir focos de infección.
Trabajadores retiran objetos voluminosos de patios y calles como parte de las acciones para reducir focos de infección. CORTESÍA

Las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a los recorridos y sacar sus cacharros en los días programados, con el objetivo de aprovechar el servicio y contribuir a mantener espacios más limpios y seguros.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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