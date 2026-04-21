Lleva Torreón ‘ruta del descacharre’ a ejido San Agustín

TORREÓN, COAH.— La Dirección General de Servicios Públicos de Torreón puso en marcha la “Ruta del descacharre” en el ejido San Agustín, como parte de las acciones para retirar objetos acumulados en viviendas y prevenir problemas de salud. El titular de la dependencia, Fernando Villarreal Cuéllar, informó que las labores iniciaron esta semana y se mantendrán hasta el 29 de abril, en un horario de 7:00 a 14:30 horas, con recorridos en distintos puntos del sector.

Durante la jornada, el personal apoya a los habitantes con la recolección de artículos como colchones, muebles, aparatos electrónicos, plásticos, madera y fierro viejo, que suelen permanecer en patios o vía pública. Precisó que el servicio no contempla el retiro de escombro ni desechos vegetales, por lo que pidió a la población tomar en cuenta esta restricción para evitar contratiempos. Señaló que el operativo se realizará de forma continua, con excepción del domingo 26 de abril, a fin de cubrir la zona y facilitar a los vecinos la disposición adecuada de objetos en desuso.

Las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a los recorridos y sacar sus cacharros en los días programados, con el objetivo de aprovechar el servicio y contribuir a mantener espacios más limpios y seguros.

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