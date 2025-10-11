Refuerzan en Torreón los operativos preventivos para motociclistas

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón, en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública y el Grupo de Reacción Torreón (GRT), implementó una serie de operativos preventivos e informativos dirigidos a motociclistas, con el propósito de reducir accidentes y fortalecer la cultura de seguridad vial en la ciudad. Las acciones se llevaron a cabo en cuatro puntos estratégicos identificados como zonas de alta incidencia de percances. En estos sitios, personal de vialidad dialogó con más de 80 motociclistas sobre la importancia de portar casco, contar con documentación vigente y respetar las normas de tránsito.

La titular de Tránsito y Vialidad, Martha Alicia Faz Dávila, informó que durante la jornada se retiraron dos motocicletas por circular sin placas y sin las medidas de protección necesarias. Sin embargo, destacó la buena disposición de la mayoría de los conductores, quienes participaron de manera voluntaria en las actividades de orientación. Faz Dávila anunció que este sábado continuarán los operativos con la instalación de filtros de alcoholimetría en distintos puntos de la ciudad, con el fin de prevenir accidentes relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol. Asimismo, la dependencia municipal prepara una campaña intensiva de concientización sobre los riesgos del uso inadecuado de las motocicletas, especialmente dirigida a jóvenes.

La funcionaria exhortó a los padres de familia a involucrarse en el cuidado de la seguridad de sus hijos y evitar que conduzcan sin la protección adecuada. El Gobierno Municipal de Torreón reiteró su compromiso de salvaguardar la vida e integridad de todos los usuarios de la vía pública, promoviendo una movilidad segura y responsable.