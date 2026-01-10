Urge Verónica Martínez, diputada por Coahuila, intensificar campañas de vacunación ante repunte de enfermedades en México

Coahuila
/ 10 enero 2026
    Urge Verónica Martínez, diputada por Coahuila, intensificar campañas de vacunación ante repunte de enfermedades en México
    La diputada federal Verónica Martínez García exhortó a las instituciones de salud a intensificar de manera urgente las campañas de vacunación infantil. FOTO: CORTESÍA

Advirtió que el desabasto y los recortes presupuestales han provocado un rezago en la vacunación infantil, poniendo en riesgo la salud y la vida de miles de niñas, niños y adolescentes

La diputada federal por Coahuila, Verónica Martínez García, exhortó a los titulares de la Secretaría de Salud (SSA), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del IMSS-Bienestar a intensificar de manera urgente las campañas de vacunación, particularmente contra el sarampión, dirigidas a niñas, niños y adolescentes, a fin de garantizar la aplicación oportuna del esquema básico.

Mediante un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, la legisladora alertó que el desabasto de vacunas ha impedido que miles de menores completen su esquema de inmunización, situación que ha propiciado el resurgimiento de enfermedades que se consideraban erradicadas y que hoy representan un serio riesgo para la salud pública.

Martínez García subrayó que la falta de vacunación oportuna puede derivar en secuelas permanentes e incluso la muerte, en casos de padecimientos como el sarampión, la poliomielitis o la tosferina. Añadió que los menores no vacunados también pueden convertirse en focos de contagio, favoreciendo brotes en distintas regiones del país.

La congresista recordó que desde 2019 la cobertura de vacunación ha disminuido de manera alarmante. En el caso de Coahuila, ejemplificó, los casos relacionados pasaron de 49 en mayo de 2025 a 305 al cierre del mismo año, lo que representa un incremento superior al 500 por ciento. Asimismo, señaló que existe un atraso de más de dos meses en la adquisición de la vacuna BCG contra la tuberculosis, afectando ya a diversas entidades federativas.

La diputada del PRI atribuyó este escenario a los recortes presupuestales aplicados en los últimos años. Detalló que para 2024 se aprobaron 14 mil 628 millones de pesos para vacunación, mientras que en 2025 el presupuesto se redujo a 4 mil 571 millones, es decir, 68 por ciento menos; y para 2026 apenas se asignaron 4 mil 748 millones de pesos, lo que evidencia —dijo— que la vacunación infantil dejó de ser una prioridad.

Recordó que durante décadas México fue referente mundial en vacunación infantil, gracias a campañas masivas y brigadas comunitarias que garantizaban la protección de prácticamente toda la población infantil. Sin embargo, lamentó que actualmente el sistema de salud se encuentre en abandono, debido a decisiones equivocadas y recortes presupuestales adoptados bajo el argumento de combatir la corrupción.

Finalmente, Verónica Martínez señaló que, tras el fracaso del Insabi, la responsabilidad de la atención pasó al IMSS-Bienestar, un organismo que ha sido cuestionado por su limitada capacidad operativa y falta de recursos para asumir dichas funciones. Advirtió que estos cambios han profundizado la crisis del sistema público de salud, caracterizada por la insuficiencia de personal médico y especialistas, así como por el desabasto de medicamentos y vacunas.

Temas


Enfermedades
Salud
Vacunación

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Cámara de Diputados

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

