Acompañará clima gélido a más de 600 mil estudiantes de Coahuila en su regreso a clases

Coahuila
/ 10 enero 2026
    Acompañará clima gélido a más de 600 mil estudiantes de Coahuila en su regreso a clases
    Este 12 de enero, alumnas y alumnos de Educación Básica regresan a las aulas en todo el estado de Coahuila. FOTO: ESPECIAL

Alrededor de 29 mil docentes y 5 mil 500 planteles educativos reanudarán actividades tras el periodo vacacional decembrino, dando continuidad al ciclo escolar 2025–2026

Este 12 de enero y en medio de una onda polar que invade al Estado, alumnas y alumnos de Educación Básica en Coahuila regresarán a las aulas para dar continuidad al ciclo escolar 2025–2026, luego del periodo vacacional decembrino, informó la Secretaría de Educación del Estado (Sedu).

De acuerdo con la dependencia, aproximadamente 600 mil estudiantes, acompañados por 29 mil docentes, retomarán actividades escolares en alrededor de 5 mil 500 planteles educativos de los niveles de Educación Inicial, Preescolar, Primaria, Secundaria y Educación Especial, tanto en instituciones públicas como privadas, distribuidas en todo el territorio estatal.

Para este lunes se pronostica una temperatura máxima de 10 grados y una mínima de 4, en la Región Sureste del Estado; los siguientes días prevalecerá el clima gélido y será hasta el viernes cuando suba un poco el termómetro.

El secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, señaló que el regreso a clases representa una nueva oportunidad para fortalecer el aprendizaje, el compromiso académico y el trabajo colaborativo entre estudiantes, docentes y familias, elementos clave para el desarrollo integral de la comunidad escolar.

“Invito a toda la comunidad educativa a poner su mayor esfuerzo y dedicación en esta segunda parte del ciclo escolar, a seguir construyendo entornos de aprendizaje seguros y de calidad, y a mantenerse atentos a las actividades y programas que impulsa la Secretaría de Educación para fortalecer la formación de nuestras niñas, niños y adolescentes”, expresó el funcionario estatal.

La Sedu reiteró su compromiso de acompañar a las comunidades escolares durante esta etapa del ciclo lectivo, mediante acciones orientadas a garantizar condiciones adecuadas para el aprendizaje y el bienestar de la población estudiantil en Coahuila.

Regreso A Clases
Vacaciones
Escuelas

Coahuila

Sedu Coahuila

