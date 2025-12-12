Refuerzan inspecciones a bares, antros y quintas en Torreón; serán clausurados si incumplen requisitos

TORREÓN, COAH.- Ante el incremento de eventos por las fiestas decembrinas, la Dirección de Inspección y Verificación de Torreón anunció el fortalecimiento de sus recorridos de supervisión en establecimientos nocturnos y quintas de la ciudad, con el fin de asegurar que todos operen bajo la normativa vigente.

Pablo Fernández Llamas, director de Inspección y Verificación, detalló el protocolo de revisión que incluye la comprobación de la licencia de funcionamiento, el certificado de fumigación, la operatividad de los extintores, el respeto a los horarios permitidos y el cumplimiento de las medidas de seguridad requeridas.

El funcionario hizo hincapié en que la prioridad es que los espacios de reunión ofrezcan condiciones seguras, por lo que se actuará con estricto rigor ante cualquier anomalía.

Se advierte a los propietarios que la presencia de menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas, así como la operación sin los permisos obligatorios, serán causas directas e ineludibles para la clausura inmediata del local.

El objetivo de estos operativos, que serán permanentes durante todo diciembre, es garantizar la seguridad de los asistentes a posadas y fiestas, y no tiene fines recaudatorios.

La ciudadanía puede reportar irregularidades al 073 de Atención Ciudadana.