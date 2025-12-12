Refuerzan inspecciones a bares, antros y quintas en Torreón; serán clausurados si incumplen requisitos

Torreón
/ 12 diciembre 2025
    Refuerzan inspecciones a bares, antros y quintas en Torreón; serán clausurados si incumplen requisitos
    Pablo Fernández Llamas, director de Inspección y Verificación de Torreón, señaló que los operativos tienen como objetivo asegurar que se cumplan con las normas de seguridad y permisos. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

Operativos buscan evitar clausuras innecesarias y garantizar que los locales cumplan con todas las medidas de seguridad durante la temporada de posadas

TORREÓN, COAH.- Ante el incremento de eventos por las fiestas decembrinas, la Dirección de Inspección y Verificación de Torreón anunció el fortalecimiento de sus recorridos de supervisión en establecimientos nocturnos y quintas de la ciudad, con el fin de asegurar que todos operen bajo la normativa vigente.

Pablo Fernández Llamas, director de Inspección y Verificación, detalló el protocolo de revisión que incluye la comprobación de la licencia de funcionamiento, el certificado de fumigación, la operatividad de los extintores, el respeto a los horarios permitidos y el cumplimiento de las medidas de seguridad requeridas.

El funcionario hizo hincapié en que la prioridad es que los espacios de reunión ofrezcan condiciones seguras, por lo que se actuará con estricto rigor ante cualquier anomalía.

Se advierte a los propietarios que la presencia de menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas, así como la operación sin los permisos obligatorios, serán causas directas e ineludibles para la clausura inmediata del local.

El objetivo de estos operativos, que serán permanentes durante todo diciembre, es garantizar la seguridad de los asistentes a posadas y fiestas, y no tiene fines recaudatorios.

La ciudadanía puede reportar irregularidades al 073 de Atención Ciudadana.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

