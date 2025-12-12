Alerta PC de Torreón por fugas de Gas LP; van 287 fugas y 5 explosiones en el año

TORREÓN, COAH.- El alto número de fugas y explosiones relacionadas con tanques de gas LP en lo que va del año ha motivado a Protección Civil y Bomberos de Torreón a emitir una alerta urgente a la ciudadanía.

La dependencia busca reforzar las medidas de seguridad para prevenir incidentes que, como advierten, pueden ser “devastadores” en hogares y negocios.

Según el titular de la dependencia, Jorge Luis Juárez Llanas, en el transcurso de 2025 se han atendido 287 reportes de fugas de gas LP, de los cuales cinco derivaron en explosiones o incendios de tanques.

“Estos incidentes pueden ser devastadores, por lo que es crucial tomar medidas preventivas”, subrayó Juárez Llanas, haciendo un llamado a la revisión constante de tanques, válvulas y conexiones para detectar cualquier signo de desgaste o daño.

La Dirección de Protección Civil insiste en la programación de revisiones periódicas con profesionalespara asegurar el óptimo estado del equipo.

MEDIDAS ESENCIALES PARA PREVENIR DESASTRES:

- Ubicación: Nunca almacenar tanques de gas al interior de casas o locales.

- Prohibiciones: Abstenerse de fumar o usar herramientas eléctricas cerca de los tanques.

- Fugas: Jamás intentar reparar una fuga por cuenta propia.

El protocolo es evacuar de inmediato y contactar a los servicios de emergencia.

Juárez Llanas destacó que la actual administración, encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González, busca fortalecer la cultura de prevención.

Recordó a los torreonenses que la seguridad es una responsabilidad compartida y que no se debe subestimar el riesgo del gas LP.

Ante cualquier duda o emergencia, se ponen a disposición el número de Protección Civil y Bomberos (8717120066) y el 911.