Alerta PC de Torreón por fugas de Gas LP; van 287 fugas y 5 explosiones en el año

Torreón
/ 12 diciembre 2025
    Alerta PC de Torreón por fugas de Gas LP; van 287 fugas y 5 explosiones en el año
    Bomberos inspeccionan instalaciones en viviendas y comercios para garantizar la seguridad de la ciudadanía ante posibles incidentes. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

La dependencia advierte sobre la importancia de revisar válvulas, conexiones y tanques de gas periódicamente, así como de seguir protocolos de seguridad

TORREÓN, COAH.- El alto número de fugas y explosiones relacionadas con tanques de gas LP en lo que va del año ha motivado a Protección Civil y Bomberos de Torreón a emitir una alerta urgente a la ciudadanía.

La dependencia busca reforzar las medidas de seguridad para prevenir incidentes que, como advierten, pueden ser “devastadores” en hogares y negocios.

Según el titular de la dependencia, Jorge Luis Juárez Llanas, en el transcurso de 2025 se han atendido 287 reportes de fugas de gas LP, de los cuales cinco derivaron en explosiones o incendios de tanques.

“Estos incidentes pueden ser devastadores, por lo que es crucial tomar medidas preventivas”, subrayó Juárez Llanas, haciendo un llamado a la revisión constante de tanques, válvulas y conexiones para detectar cualquier signo de desgaste o daño.

La Dirección de Protección Civil insiste en la programación de revisiones periódicas con profesionalespara asegurar el óptimo estado del equipo.

MEDIDAS ESENCIALES PARA PREVENIR DESASTRES:

- Ubicación: Nunca almacenar tanques de gas al interior de casas o locales.
- Prohibiciones: Abstenerse de fumar o usar herramientas eléctricas cerca de los tanques.
- Fugas: Jamás intentar reparar una fuga por cuenta propia.

El protocolo es evacuar de inmediato y contactar a los servicios de emergencia.

Juárez Llanas destacó que la actual administración, encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González, busca fortalecer la cultura de prevención.

Recordó a los torreonenses que la seguridad es una responsabilidad compartida y que no se debe subestimar el riesgo del gas LP.

Ante cualquier duda o emergencia, se ponen a disposición el número de Protección Civil y Bomberos (8717120066) y el 911.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

