Refuerzan limpieza en el Centro de Torreón ante peregrinaciones y temporada navideña

Con el incremento de movilidad derivado del paso de peregrinaciones y el inicio de la temporada navideña, personal de La Ola intensificó las labores de limpieza en el primer cuadro de Torreón mediante un operativo especial, informó la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

Fernando Villarreal Cuéllar, titular de la dependencia, detalló que como parte del reforzamiento se asignaron entre 70 y 80 trabajadores distribuidos en tres turnos —matutino, vespertino y nocturno— para mantener el orden y la limpieza en el Centro durante estas celebraciones.

El funcionario señaló que además se destinó un camión recolector para seguir a los contingentes al término de cada peregrinación, mientras que la recolección principal se realiza por las noches con una unidad de carga trasera.

Indicó que el operativo comenzó desde el Buen Fin y se mantendrá hasta el 12 de diciembre, fecha de cierre del recorrido de peregrinaciones.

Actualmente, explicó Villarreal Cuéllar, la zona Centro registra entre tres y cinco toneladas diarias de basura; sin embargo, conforme avanza el calendario religioso, la cifra podría incrementarse hasta 10 toneladas cada día debido a la mayor afluencia de visitantes.

El operativo mantiene especial atención en la avenida Juárez, la Alameda Zaragoza y la Plaza de Armas, puntos donde se concentra la mayor cantidad de personas y residuos.