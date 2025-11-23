Refuerzan limpieza en el Centro de Torreón ante peregrinaciones y temporada navideña

    Refuerzan limpieza en el Centro de Torreón ante peregrinaciones y temporada navideña
    Entre 70 y 80 trabajadores participan en tres turnos: matutino, vespertino y nocturno. FOTO: CORTESÍA

El operativo especial se realiza en el primer cuadro de la ciudad

Con el incremento de movilidad derivado del paso de peregrinaciones y el inicio de la temporada navideña, personal de La Ola intensificó las labores de limpieza en el primer cuadro de Torreón mediante un operativo especial, informó la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

Fernando Villarreal Cuéllar, titular de la dependencia, detalló que como parte del reforzamiento se asignaron entre 70 y 80 trabajadores distribuidos en tres turnos —matutino, vespertino y nocturno— para mantener el orden y la limpieza en el Centro durante estas celebraciones.

El funcionario señaló que además se destinó un camión recolector para seguir a los contingentes al término de cada peregrinación, mientras que la recolección principal se realiza por las noches con una unidad de carga trasera.

Indicó que el operativo comenzó desde el Buen Fin y se mantendrá hasta el 12 de diciembre, fecha de cierre del recorrido de peregrinaciones.

Actualmente, explicó Villarreal Cuéllar, la zona Centro registra entre tres y cinco toneladas diarias de basura; sin embargo, conforme avanza el calendario religioso, la cifra podría incrementarse hasta 10 toneladas cada día debido a la mayor afluencia de visitantes.

El operativo mantiene especial atención en la avenida Juárez, la Alameda Zaragoza y la Plaza de Armas, puntos donde se concentra la mayor cantidad de personas y residuos.

La recolección principal de basura se realiza durante la noche con un camión de carga trasera.
La recolección principal de basura se realiza durante la noche con un camión de carga trasera. FOTO: CORTESÍA

Finalmente, el director llamó a la ciudadanía a colaborar utilizando los contenedores instalados en espacios públicos para mantener la imagen urbana.

Recordó que estas acciones forman parte de los objetivos del Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Román Alberto Cepeda González, orientados a preservar la limpieza en vialidades y áreas concurridas de la ciudad.

Gerardo Hernández

