Más de mil 200 trabajadores de la UNTA cumplen tradición guadalupana en Saltillo

Saltillo
/ 9 diciembre 2025
    Más de mil 200 trabajadores de la UNTA cumplen tradición guadalupana en Saltillo
    Más de mil 200 personas, entre taxistas y conductores de plataformas digitales, participaron en la peregrinación organizada por la UNTA rumbo al recinto guadalupano. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas recorrieron calles del centro de la ciudad para dar gracias por los logros del año

Alrededor de mil 200 personas, agremiadas a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), entre taxistas, conductores de plataformas digitales y asistentes en general, arribaron la tarde de este martes al Santuario de la Virgen de Guadalupe.

TE PUEDE INTERESAR: Anuncia Alcalde de Saltillo la integración de 500 cámaras con reconocimiento facial

$!Afiliados a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas arribaron al Santuario de la Virgen de Guadalupe como parte de una tradición que supera las dos décadas.
Afiliados a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas arribaron al Santuario de la Virgen de Guadalupe como parte de una tradición que supera las dos décadas. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Fieles a una tradición que se ha mantenido por más de dos décadas, los integrantes de la UNTA acudieron al recinto religioso para agradecer por los logros obtenidos durante el año y pedir que en el próximo periodo no los suelte de la mano “La Guadalupana”.

Desde las 11:00 de la mañana, el contingente partió desde la Plaza de las Ciudades Hermanas, sobre el bulevar Francisco Coss, para tomar la calle Emilio Carranza y avanzar hasta Manuel Pérez Treviño, hasta llegar al santuario.

$!El contingente partió desde la Plaza de las Ciudades Hermanas y avanzó por el bulevar Francisco Coss rumbo al Santuario de la Virgen de Guadalupe.
El contingente partió desde la Plaza de las Ciudades Hermanas y avanzó por el bulevar Francisco Coss rumbo al Santuario de la Virgen de Guadalupe. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Mariachis y matlachines acompañaron a los peregrinos afiliados a la organización, encabezados por José Luis López Cepeda, con el objetivo de participar en una misa de acción de gracias.

“Se celebra la misa y se van a llevar a cabo las posadas tradicionales y terminar el año trabajando y comenzar de la misma manera”, expresó José Luis López Cepeda, al agradecer por lo alcanzado durante este año.

Temas


Religión

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


Iglesia Católica

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El Alcalde destacó que Saltillo es ‘la capital más segura del país’.

Saltillo: Javier Díaz presenta informe, destaca avances en seguridad, servicios, movilidad y atención social
Eagle Pass se prepara para recibir a la caravana de paisanos que cruzaran a México para pasar las fiestas de Navidad.

Eagle Pass emite recomendaciones para los paisanos que cruzarán a México
El fiscal señaló que no se han presentado casos recientes, pero existen los protocolos para atender casos.

FGE advierte baja inmediata a elementos que intenten extorsionar en carreteras de Coahuila

La diputada Guadalupe Oyervides, izquierda, fue quien presentó la propuesta legislativa.

Coahuila: Diputada propone que mujeres puedan pedir protección sin límites territoriales
Más de mil 200 personas, entre taxistas y conductores de plataformas digitales, participaron en la peregrinación organizada por la UNTA rumbo al recinto guadalupano.

Más de mil 200 trabajadores de la UNTA cumplen tradición guadalupana en Saltillo

Jiménez dijo que el trabajo en equipo ha abonado a cumplir sus compromisos de campaña.

Saltillo es la mejor capital de todo México: Manolo Jiménez
Sheinbaum, la salvavidas

Sheinbaum, la salvavidas
A pesar del incremento de quejas, la emisión de recomendaciones se mantuvo a la baja respecto al año anterior.

Incrementaron en 2025 quejas por violaciones a los derechos humanos en Coahuila; CDHEC presenta informe