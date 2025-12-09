Más de mil 200 trabajadores de la UNTA cumplen tradición guadalupana en Saltillo
Integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas recorrieron calles del centro de la ciudad para dar gracias por los logros del año
Alrededor de mil 200 personas, agremiadas a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), entre taxistas, conductores de plataformas digitales y asistentes en general, arribaron la tarde de este martes al Santuario de la Virgen de Guadalupe.
Fieles a una tradición que se ha mantenido por más de dos décadas, los integrantes de la UNTA acudieron al recinto religioso para agradecer por los logros obtenidos durante el año y pedir que en el próximo periodo no los suelte de la mano “La Guadalupana”.
Desde las 11:00 de la mañana, el contingente partió desde la Plaza de las Ciudades Hermanas, sobre el bulevar Francisco Coss, para tomar la calle Emilio Carranza y avanzar hasta Manuel Pérez Treviño, hasta llegar al santuario.
Mariachis y matlachines acompañaron a los peregrinos afiliados a la organización, encabezados por José Luis López Cepeda, con el objetivo de participar en una misa de acción de gracias.
“Se celebra la misa y se van a llevar a cabo las posadas tradicionales y terminar el año trabajando y comenzar de la misma manera”, expresó José Luis López Cepeda, al agradecer por lo alcanzado durante este año.