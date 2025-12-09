Más de mil 200 trabajadores de la UNTA cumplen tradición guadalupana en Saltillo

Alrededor de mil 200 personas, agremiadas a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), entre taxistas, conductores de plataformas digitales y asistentes en general, arribaron la tarde de este martes al Santuario de la Virgen de Guadalupe. TE PUEDE INTERESAR: Anuncia Alcalde de Saltillo la integración de 500 cámaras con reconocimiento facial

Fieles a una tradición que se ha mantenido por más de dos décadas, los integrantes de la UNTA acudieron al recinto religioso para agradecer por los logros obtenidos durante el año y pedir que en el próximo periodo no los suelte de la mano “La Guadalupana”. Desde las 11:00 de la mañana, el contingente partió desde la Plaza de las Ciudades Hermanas, sobre el bulevar Francisco Coss, para tomar la calle Emilio Carranza y avanzar hasta Manuel Pérez Treviño, hasta llegar al santuario.