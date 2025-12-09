Saltillo: Javier Díaz presenta informe, destaca avances en seguridad, servicios, movilidad y atención social
Javier Díaz González presentó su informe ciudadano en el Teatro Fernando Soler, donde anunció nuevas cámaras de videovigilancia, una marca turística para Saltillo y el inicio del deprimido de Fundadores en 2026
El Alcalde Javier Díaz González presentó su informe ciudadano en el Teatro Fernando Soler, donde anunció nuevas cámaras de videovigilancia, una marca turística para Saltillo y el inicio del deprimido de Fundadores en 2026; el gobernador aseguró que el municipio contará con el respaldo total del Estado.
Según dijo, estas acciones se integrarán a los proyectos que han impulsado seguridad, movilidad y crecimiento económico durante el primer año de su administración. “Nada es más importante que nuestras familias puedan vivir en paz y con tranquilidad”, expresó al abrir la parte sustantiva del informe.
Saltillo se consolidó como “la capital más segura del país” de acuerdo con el INEGI, al registrar una reducción del 50% en homicidios durante el último año, puntualizó el Alcalde y añadió que “el 100% de los homicidios que ocurrieron fueron resueltos y se encuentran en el proceso legal correspondiente”.
Informó que este rubro recibió una inversión de mil millones de pesos, además de la adquisición de 37 nuevas patrullas —25 de ellas eléctricas—, que se suman a una flotilla municipal de 215 unidades. También destacó que durante 2025 no hubo robos a instituciones bancarias.
Mencionó que la policía municipal supera la media nacional con un 97% de elementos certificados y que este año se graduaron 100 nuevos cadetes. En el fortalecimiento operativo señaló la ampliación de la red ciudadana con 600 grupos de WhatsApp que suman 123 mil participantes. En ese contexto enmarcó el anuncio de las 500 cámaras con reconocimiento facial que se integrarán al sistema municipal de videovigilancia.
MOVILIDAD REGISTRA AVANCES
En movilidad, recordó intervenciones viales que han reducido tiempos de traslado en puntos como el distribuidor del Sarape, Nazario Ortiz Garza, el cruce Colosio-Valdés Sánchez, Mirasierra y la Calzada de Madero.
Estas acciones forman parte de un bloque mayor de inversión en obra pública que, entre municipio, Estado e iniciativa privada, suma 884 millones de pesos, además de 241 millones aplicados a programas sociales. Con esa línea adelantó que en el primer trimestre de 2026 se iniciará la construcción del deprimido de Fundadores, obra que beneficiará a familias del oriente de la ciudad. “Intervenimos puntos críticos para que nuestras familias pasen menos tiempo en el tráfico y más tiempo con sus seres queridos”, comentó.
Otro bloque del informe se centró en servicios públicos. El Alcalde reportó 14 mil 900 acciones de reparación e instalación de luminarias, incluidas 1,700 nuevas lámparas en entradas principales; la intervención de 2,200 espacios públicos; y la atención de 260 puntos críticos en arroyos y zonas de riesgo para evitar inundaciones. Agregó que el programa de bacheo acumula más de 60 mil baches reparados, reforzado con cuadrillas y maquinaria adquirida tras las lluvias atípicas de julio y agosto.
En obra pública ligada al abasto de agua, Díaz señaló que se destinaron más de 180 millones de pesos para asegurar el suministro, lo que permitió poner en marcha siete nuevos pozos e incorporar 314 litros por segundo a la red municipal, equivalentes al 15% del caudal total. Añadió inversiones estatales por 35 millones de pesos para ampliar agua y drenaje en 24 colonias, además de la operación del perro detector de fugas “Manchas”, reconocido por la CONAGUA.
LLEGAN MÁS INVERSIONES
En desarrollo económico, indicó que Saltillo registra 7 mil millones de pesos en inversión privada y mantiene indicadores de formalidad laboral y competitividad reconocidos por el IMCO y el INEGI. Habló del proyecto Saltillo Valley y de la expectativa turística rumbo al Mundial 2026, donde se estima la llegada de alrededor de 350 mil visitantes y una derrama de hasta 800 millones de pesos. En ese punto anunció que, junto con la Secretaría de Turismo, se presentará una nueva marca turística de ciudad para fortalecer la promoción nacional e internacional.
Durante el informe también destacó acciones del DIF Saltillo, entre ellas las 88 brigadas de Amor en Movimiento, 4,272 optometrías, 1,250 aparatos auditivos, 754 consultas dentales, 704 cirugías de cataratas, 363 aparatos ortopédicos y la entrega de 4,150 apoyos alimentarios mensuales a familias en condición de vulnerabilidad. “Hoy puedo decirles que en base a resultados, vamos por la ruta correcta”, dijo.
Al finalizar la presentación, el gobernador Manolo Jiménez Salinas reconoció el trabajo del municipio y el modelo de coordinación regional. “Gracias a esa fórmula mágica que ha distinguido Coahuila: trabajo en equipo entre los ciudadanos, la sociedad civil organizada, la iniciativa privada y el gobierno”.
El Gobernador reiteró que el Estado respaldará los proyectos anunciados. “El 2026 sin duda será un gran año para Saltillo y un gran año para Coahuila. Saltillo cuenta al 100% con el gobierno estatal para seguir construyendo la grandeza de este hermoso municipio”, señaló.