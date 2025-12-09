Saltillo: Javier Díaz presenta informe, destaca avances en seguridad, servicios, movilidad y atención social

El Alcalde Javier Díaz González presentó su informe ciudadano en el Teatro Fernando Soler, donde anunció nuevas cámaras de videovigilancia, una marca turística para Saltillo y el inicio del deprimido de Fundadores en 2026; el gobernador aseguró que el municipio contará con el respaldo total del Estado.

Según dijo, estas acciones se integrarán a los proyectos que han impulsado seguridad, movilidad y crecimiento económico durante el primer año de su administración. “Nada es más importante que nuestras familias puedan vivir en paz y con tranquilidad”, expresó al abrir la parte sustantiva del informe.

Saltillo se consolidó como “la capital más segura del país” de acuerdo con el INEGI, al registrar una reducción del 50% en homicidios durante el último año, puntualizó el Alcalde y añadió que “el 100% de los homicidios que ocurrieron fueron resueltos y se encuentran en el proceso legal correspondiente”.

Informó que este rubro recibió una inversión de mil millones de pesos, además de la adquisición de 37 nuevas patrullas —25 de ellas eléctricas—, que se suman a una flotilla municipal de 215 unidades. También destacó que durante 2025 no hubo robos a instituciones bancarias.

Mencionó que la policía municipal supera la media nacional con un 97% de elementos certificados y que este año se graduaron 100 nuevos cadetes. En el fortalecimiento operativo señaló la ampliación de la red ciudadana con 600 grupos de WhatsApp que suman 123 mil participantes. En ese contexto enmarcó el anuncio de las 500 cámaras con reconocimiento facial que se integrarán al sistema municipal de videovigilancia.

MOVILIDAD REGISTRA AVANCES

En movilidad, recordó intervenciones viales que han reducido tiempos de traslado en puntos como el distribuidor del Sarape, Nazario Ortiz Garza, el cruce Colosio-Valdés Sánchez, Mirasierra y la Calzada de Madero.

Estas acciones forman parte de un bloque mayor de inversión en obra pública que, entre municipio, Estado e iniciativa privada, suma 884 millones de pesos, además de 241 millones aplicados a programas sociales. Con esa línea adelantó que en el primer trimestre de 2026 se iniciará la construcción del deprimido de Fundadores, obra que beneficiará a familias del oriente de la ciudad. “Intervenimos puntos críticos para que nuestras familias pasen menos tiempo en el tráfico y más tiempo con sus seres queridos”, comentó.