Saltillo es la mejor capital de todo México: Manolo Jiménez

Durante primer informe de alcalde Javier Díaz, gobernador de Coahuila destaca logros con trabajo coordinado

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó los logros obtenidos durante el primer año de la administración de Javier Díaz, alcalde de Saltillo, a la que calificó como la mejor capital de todo México.

“Hoy acompañamos a nuestro amigo Javier Díaz, alcalde de Saltillo, en su Primer Informe, en el cual presentó excelentes resultados. ¡En equipo hemos logrado consolidar grandes proyectos, programas y obras para bien de los saltillenses y vamos por más! La capital de Coahuila es la mejor capital de todo México”, destacó el gobernador.

Durante el informe de gobierno de Díaz, el mandatario estatal dijo que se avecina un gran 2026 para Saltillo y para Coahuila, debido al trabajo conjunto entre estado y municipios.

Señaló que la base para consolidar a Saltillo y a Coahuila como un ejemplo a nivel nacional es trabajar en coordinación.

“Quiero convocar a las y los saltillenses, a las y los coahuilenses, a seguir trabajando en unidad para que Coahuila siga siendo de los mejores estados para vivir en todo México”, mencionó.

Por otro lado, dijo que ese trabajo en equipo ha permitido que se sigan cumpliendo sus compromisos de campaña de promover un desarrollo parejo entre todas las regiones del estado.

“Así como estamos jalando en la región Sureste, también lo estamos haciendo en La Laguna, en la Centro Desierto, en la Carbonífera y en el Norte de Coahuila, y eso nos fortalece a todas y todos”, mencionó.

En su informe, Díaz dijo que Saltillo se ha consolidado como la capital más segura de México, así como la ciudad más competitiva a nacional y con mayor formalidad laboral.

