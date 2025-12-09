Eagle Pass emite recomendaciones para los paisanos que cruzarán a México

EAGLE PASS, TX.- La ciudad de Eagle Pass, en coordinación con el Consulado de México, difundió una serie de recomendaciones dirigidas a los miles de paisanos que se prevé arriben a esta frontera para viajar a México y reunirse con sus familias durante las fiestas decembrinas.

Las autoridades recordaron que el Puente Internacional I permanecerá abierto las 24 horas los días 18, 19 y 20 de diciembre, con el objetivo de agilizar el cruce.

Durante ese fin de semana, el puente operará de manera continua para facilitar el tránsito de vehículos y reducir tiempos de espera.

Asimismo, se exhorta a los viajeros a tramitar en línea su permiso de migración, realizar el pago correspondiente y portar una copia física del documento.

Se subrayó que las oficinas de Migración se encuentran únicamente en el Puente II; sin embargo, quienes presenten toda la documentación completa podrán ser atendidos sin contratiempos en la oficina de Banjercito, ubicada en el kilómetro 57.

Se estima la llegada de miles de paisanos provenientes de distintas ciudades de Texas y de otros estados de la Unión Americana. Eagle Pass promueve este puerto fronterizo como el más seguro y eficiente para ingresar a territorio mexicano.

Finalmente, se informó que el 19 de diciembre arribará una gran caravana de paisanos con destino a Zacatecas, lo que marcará uno de los momentos de mayor afluencia en la temporada.