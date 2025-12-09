Eagle Pass emite recomendaciones para los paisanos que cruzarán a México

Piedras Negras
/ 9 diciembre 2025
    Eagle Pass emite recomendaciones para los paisanos que cruzarán a México
    Eagle Pass se prepara para recibir a la caravana de paisanos que cruzaran a México para pasar las fiestas de Navidad. FOTO: VANGUARDIA/JOSUÉ RODRÍGUEZ

Se pide a los viajeros tramitar su permiso migratorio en línea y llevar copia física del documento para evitar demoras

EAGLE PASS, TX.- La ciudad de Eagle Pass, en coordinación con el Consulado de México, difundió una serie de recomendaciones dirigidas a los miles de paisanos que se prevé arriben a esta frontera para viajar a México y reunirse con sus familias durante las fiestas decembrinas.

Las autoridades recordaron que el Puente Internacional I permanecerá abierto las 24 horas los días 18, 19 y 20 de diciembre, con el objetivo de agilizar el cruce.

TE PUEDE INTERESAR: Divorcios, pensiones, guarda y custodia; principales retos en los Juzgados Familiares de Torreón

Durante ese fin de semana, el puente operará de manera continua para facilitar el tránsito de vehículos y reducir tiempos de espera.

Asimismo, se exhorta a los viajeros a tramitar en línea su permiso de migración, realizar el pago correspondiente y portar una copia física del documento.

Se subrayó que las oficinas de Migración se encuentran únicamente en el Puente II; sin embargo, quienes presenten toda la documentación completa podrán ser atendidos sin contratiempos en la oficina de Banjercito, ubicada en el kilómetro 57.

Se estima la llegada de miles de paisanos provenientes de distintas ciudades de Texas y de otros estados de la Unión Americana. Eagle Pass promueve este puerto fronterizo como el más seguro y eficiente para ingresar a territorio mexicano.

Finalmente, se informó que el 19 de diciembre arribará una gran caravana de paisanos con destino a Zacatecas, lo que marcará uno de los momentos de mayor afluencia en la temporada.

Temas


Cruce Fronterizo
Seguridad
Turismo

Localizaciones


Piedras Negras

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El Alcalde destacó que Saltillo es ‘la capital más segura del país’.

Saltillo: Javier Díaz presenta informe, destaca avances en seguridad, servicios, movilidad y atención social
Eagle Pass se prepara para recibir a la caravana de paisanos que cruzaran a México para pasar las fiestas de Navidad.

Eagle Pass emite recomendaciones para los paisanos que cruzarán a México
El fiscal señaló que no se han presentado casos recientes, pero existen los protocolos para atender casos.

FGE advierte baja inmediata a elementos que intenten extorsionar en carreteras de Coahuila

La diputada Guadalupe Oyervides, izquierda, fue quien presentó la propuesta legislativa.

Coahuila: Diputada propone que mujeres puedan pedir protección sin límites territoriales
Más de mil 200 personas, entre taxistas y conductores de plataformas digitales, participaron en la peregrinación organizada por la UNTA rumbo al recinto guadalupano.

Más de mil 200 trabajadores de la UNTA cumplen tradición guadalupana en Saltillo

Jiménez dijo que el trabajo en equipo ha abonado a cumplir sus compromisos de campaña.

Saltillo es la mejor capital de todo México: Manolo Jiménez
Sheinbaum, la salvavidas

Sheinbaum, la salvavidas
A pesar del incremento de quejas, la emisión de recomendaciones se mantuvo a la baja respecto al año anterior.

Incrementaron en 2025 quejas por violaciones a los derechos humanos en Coahuila; CDHEC presenta informe