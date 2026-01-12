Refuerzan Operativo Abrigo en Torreón: 18 personas bajo resguardo y saldo blanco por lluvias
Ante el descenso de temperaturas y las lluvias persistentes, el Municipio de Torreón mantiene activo un operativo especial, con 18 personas resguardadas en albergues y vigilancia permanente en la ciudad
TORREÓN, COAH.- Como parte del operativo especial instruido por el alcalde Román Alberto Cepeda, las autoridades municipales de Torreón mantienen la vigilancia ante el descenso de temperaturas y las lluvias persistentes.
Hasta la mañana de este lunes, 18 personas se encuentran bajo resguardo en los albergues municipales, recibiendo atención integral.
Jorge Luis Juárez Llanas, director de Protección Civil y Bomberos, informó que durante la madrugada se realizaron recorridos para trasladar a ciudadanos vulnerables y entregar insumos (comida caliente y cobijas) a quienes prefirieron permanecer en la calle.
Respecto a las precipitaciones, el funcionario señaló que solo se han registrado encharcamientos leves, sin afectaciones graves hasta el momento.
El municipio recuerda que los refugios en el DIF Nueva Rosita, el Auditorio Municipal y la Prolongación Degollado permanecen abiertos las 24 horas, contando además con La Jabonera y el Gimnasio Municipal como espacios de reserva.
Las autoridades exhortan a la población a conducir con precaución por pavimento mojado y a reportar a personas en situación de calle a los números:
Protección Civil: 871 712 0066Atención Ciudadana: 073Emergencias: 911