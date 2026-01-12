Refuerzan Operativo Abrigo en Torreón: 18 personas bajo resguardo y saldo blanco por lluvias

Torreón
/ 12 enero 2026
    Refuerzan Operativo Abrigo en Torreón: 18 personas bajo resguardo y saldo blanco por lluvias
    Personal de Protección Civil y Bomberos realizó recorridos nocturnos para auxiliar a personas en situación de calle. FOTO: CORTESÍA

Ante el descenso de temperaturas y las lluvias persistentes, el Municipio de Torreón mantiene activo un operativo especial, con 18 personas resguardadas en albergues y vigilancia permanente en la ciudad

TORREÓN, COAH.- Como parte del operativo especial instruido por el alcalde Román Alberto Cepeda, las autoridades municipales de Torreón mantienen la vigilancia ante el descenso de temperaturas y las lluvias persistentes.

Hasta la mañana de este lunes, 18 personas se encuentran bajo resguardo en los albergues municipales, recibiendo atención integral.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Sí nevó en Arteaga! La nieve sorprendió en la Sierra de la Marta, a más de 3 mil metros de altura

$!Autoridades municipales mantienen monitoreo constante ante las lluvias, que hasta el momento solo han generado encharcamientos leves.
Autoridades municipales mantienen monitoreo constante ante las lluvias, que hasta el momento solo han generado encharcamientos leves. FOTO: CORTESÍA

Jorge Luis Juárez Llanas, director de Protección Civil y Bomberos, informó que durante la madrugada se realizaron recorridos para trasladar a ciudadanos vulnerables y entregar insumos (comida caliente y cobijas) a quienes prefirieron permanecer en la calle.

Respecto a las precipitaciones, el funcionario señaló que solo se han registrado encharcamientos leves, sin afectaciones graves hasta el momento.

El municipio recuerda que los refugios en el DIF Nueva Rosita, el Auditorio Municipal y la Prolongación Degollado permanecen abiertos las 24 horas, contando además con La Jabonera y el Gimnasio Municipal como espacios de reserva.

Las autoridades exhortan a la población a conducir con precaución por pavimento mojado y a reportar a personas en situación de calle a los números:

Protección Civil: 871 712 0066Atención Ciudadana: 073Emergencias: 911

Temas


Clima
Frente Frío

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Desplegó Fiscalía de NL ¡a 36 agentes! para ‘capturar’ a Armando Castilla, director general de VANGUARDIA

Las autoridades ejecutaron un operativo como si se tratara de capturar a un peligroso criminal o a un terrorista
true

La verdad se impone y Armando Castilla es libre
true

POLITICÓN: Fracasa intento de criminalización de la Fiscalía de NL; caso fabricado contra Armando Castilla se cae ante la verdad
Juez ordena inmediata libertad para Armando Castilla, director de Vanguardia

Juez ordena inmediata libertad para Armando Castilla, director de Vanguardia
Juez de control dejó sin efecto la acusación de fraude promovida por la Fiscalía General de Nuevo León en contra del director general de VANGUARDIA, Armando Castilla Galindo.

El caso fabricado contra Armando Castilla, director de VANGUARDIA: desde la detención a su liberación
Armando Castilla Galindo recuperó su libertad tras demostrarse que no había elementos para procesarlo

Liberación de Armando Castilla Galindo, director de VANGUARDIA: un triunfo para la libertad de prensa frente a la ‘represión judicial’
La regularidad del sueño se refiere al mantenimiento de la misma hora de acostarse y levantarse.

Tener una rutina de sueño puede mejorar tu salud
Trump y Petro al teléfono: así se evitó una crisis

Trump y Petro al teléfono: así se evitó una crisis