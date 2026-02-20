Refuerzan Operativo de limpieza y ordenamiento en calles de Torreón

TORREÓN, COAHUILA.– Con el propósito de mejorar la imagen urbana y proteger la salud pública, la Dirección de Inspección y Verificación del municipio reforzó los operativos de vigilancia en la vía pública para retirar objetos que obstruyen banquetas y calles, así como aquellos que representan riesgos sanitarios.

El titular de la dependencia, Pablo Fernández Llamas, exhortó a la ciudadanía a evitar el abandono de escombro, residuos sólidos y vehículos en desuso en espacios públicos, al señalar que estas prácticas afectan tanto la movilidad como las condiciones sanitarias de la comunidad.

“El objetivo es prevenir riesgos a la salud y mantener el orden en la ciudad”, subrayó el funcionario, al reiterar que la administración municipal encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González prioriza el bienestar social.

En días recientes, las cuadrillas de inspección han recorrido diversos sectores donde se detectaron acumulaciones de materiales voluminosos y automóviles abandonados. Entre las colonias atendidas se encuentran Zona Centro, El Kiosko, Magdalenas, Los Agaves, Ex Hacienda La Perla y Las Dalias.

Las autoridades aclararon que estos operativos tienen un enfoque preventivo y de concientización, privilegiando el diálogo con los vecinos antes de aplicar sanciones, con el fin de fomentar la corresponsabilidad ciudadana en el mantenimiento de espacios limpios.

Para reportar obstrucciones en la vía pública o acumulación de basura, la población puede comunicarse a la línea 073 de Atención Ciudadana o contactar a la dependencia a través de sus redes sociales oficiales.