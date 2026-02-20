Refuerzan Operativo de limpieza y ordenamiento en calles de Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 20 febrero 2026
    Refuerzan Operativo de limpieza y ordenamiento en calles de Torreón
    Autoridades realizan supervisiones permanentes en diversas colonias para eliminar focos de infección SANDRA GÓMEZ

Las acciones buscan proteger la salud pública

TORREÓN, COAHUILA.– Con el propósito de mejorar la imagen urbana y proteger la salud pública, la Dirección de Inspección y Verificación del municipio reforzó los operativos de vigilancia en la vía pública para retirar objetos que obstruyen banquetas y calles, así como aquellos que representan riesgos sanitarios.

El titular de la dependencia, Pablo Fernández Llamas, exhortó a la ciudadanía a evitar el abandono de escombro, residuos sólidos y vehículos en desuso en espacios públicos, al señalar que estas prácticas afectan tanto la movilidad como las condiciones sanitarias de la comunidad.

TE PUEDE INTERESAR: Entrega Tomás Gutiérrez Plaza Emilio Carranza rehabilitada en Ramos Arizpe

“El objetivo es prevenir riesgos a la salud y mantener el orden en la ciudad”, subrayó el funcionario, al reiterar que la administración municipal encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González prioriza el bienestar social.

En días recientes, las cuadrillas de inspección han recorrido diversos sectores donde se detectaron acumulaciones de materiales voluminosos y automóviles abandonados. Entre las colonias atendidas se encuentran Zona Centro, El Kiosko, Magdalenas, Los Agaves, Ex Hacienda La Perla y Las Dalias.

Las autoridades aclararon que estos operativos tienen un enfoque preventivo y de concientización, privilegiando el diálogo con los vecinos antes de aplicar sanciones, con el fin de fomentar la corresponsabilidad ciudadana en el mantenimiento de espacios limpios.

Para reportar obstrucciones en la vía pública o acumulación de basura, la población puede comunicarse a la línea 073 de Atención Ciudadana o contactar a la dependencia a través de sus redes sociales oficiales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Calles

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Suma de cruces y pesos

Suma de cruces y pesos
true

Lobatos: Amor a las cumbres
true

POLITICÓN: ¿Cuántos ya cayeron? Municipio de Saltillo enciende alerta por estafa con falsas multas vía SMS
Se sospecha que los reptiles fueron abandonados en el cuerpo de agua de manera ilegal.

Capturan primer cocodrilo en presa Palo Blanco; mantienen operativos de búsqueda en Ramos Arizpe
Con 6 votos a favor y 3 en contra la Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles globales del mandatario estadounidense, Donald Trump, asestándole una gran derrota a su agenda económica.

Tumba la Corte Suprema de EU los aranceles de Trump con lo que sacude su agenda económica

La rama femenil y varonil tendrá horarios distintos durante la jornada de evaluación.

UAdeC realizará Try Out de voleibol de playa para estudiantes este 20 de febrero
true

Trump está recaudando miles de millones de dólares en dinero público. Eso no es bueno
true

La disrupción de la IA que estábamos esperando ha llegado