Torreón
/ 11 febrero 2026
    Refuerzan prevención en Torreón ante eventos masivos y flujo de fin de semana
    El alcalde Román Alberto Cepeda González destacó la coordinación entre autoridades y ciudadanía para mantener a Torreón como una de las ciudades más seguras del país. FOTO: SANDRA GÓMEZ

La Policía Municipal y las corporaciones de seguridad reportaron una tendencia a la baja en delitos y continuaron con operativos preventivos y de apoyo ciudadano

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de blindar el orden público y la paz social, el alcalde Román Alberto Cepeda González instruyó a las corporaciones de seguridad a intensificar las estrategias de vigilancia, especialmente ante la agenda de eventos deportivos, conciertos y el incremento de movilidad que registra la ciudad durante los fines de semana.

El edil subrayó que la prioridad de su administración es consolidar a Torreón entre las ciudades más seguras del país. Destacó que la clave reside en la prevención y la coordinación con los tres niveles de gobierno, así como en las mesas de trabajo previas a cada evento masivo.

”El compromiso es aportar para que Coahuila siga siendo el estado más seguro, mediante una colaboración activa entre autoridades y ciudadanía”, enfatizó el mandatario.

El comisario Alfredo Flores Originales, titular de la Policía Municipal, presentó los indicadores correspondientes al periodo del 2 al 8 de febrero, destacando una tendencia a la baja en delitos específicos:

Robo de vehículos: solo 2 casos.

Robo de accesorios: 0 incidentes.

Robo a persona con violencia: se mantuvo en 1 evento.

En total, se realizaron 134 detenciones remitidas al Ministerio Público y 126 al Juez Calificador. Además, el Grupo de Reacción Torreón reportó 20 arrestos por posesión de narcóticos, mientras que los operativos contra riñas resultaron en la detención de menores por faltas administrativas y allanamiento.

En el ámbito vial, Martha Esther Rodríguez Romero (CJM) informó que la ubicación estratégica de peritos ha agilizado la atención en accidentes.

Por su parte, Tránsito y Vialidad, bajo la dirección de Martha Alicia Faz Dávila, reportó 211 acciones de proximidad (apoyo en fallas mecánicas y traslados médicos) y la continuidad del operativo “Conduce Seguro” para motociclistas.

Finalmente, Protección Civil y Bomberos atendió 162 servicios, principalmente incendios en lotes baldíos, y realizó simulacros escolares.

En el área de Inspección y Verificación se atendieron reportes por vehículos chatarra y obstrucción de la vía pública captados a través del sistema 073.

