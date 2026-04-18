Refuerzan programas sociales de Mejora Coahuila en la región Laguna

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Torreón
/ 18 abril 2026
    Refuerzan programas sociales de Mejora Coahuila en la región Laguna
    Gabriel Elizondo Pérez informó sobre el fortalecimiento de programas sociales y obras en la región Laguna. SANDRA GÓMEZ

Programas de Mejora Coahuila en la región Laguna alcanzan una inversión superior a los 450 millones de pesos, con obras y apoyos sociales que benefician a miles de familias

TORREÓN, COAH.- El coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, informó que los programas sociales continúan fortaleciéndose en la región Laguna, con una inversión superior a los 450 millones de pesos destinada a obras y apoyos que buscan mejorar la calidad de vida de la población.

Destacó que, además de la entrega de obras como pavimentación y el arranque de infraestructura hidráulica, también se impulsa el programa alimentario y diversas acciones sociales que atienden necesidades prioritarias de la ciudadanía.

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“El trabajo es en territorio, escuchando a la gente y atendiendo sus necesidades. Hoy estamos arrancando obras importantes y reforzando programas que impactan directamente en la calidad de vida de las familias”.

Elizondo Pérez explicó que dentro de las acciones contempladas se encuentran proyectos de infraestructura como colectores sanitarios, algunos con inversiones que superan los 80 millones de pesos, además de obras al interior de las colonias, como pavimentación y mejoras en servicios básicos.

En cuanto a los programas sociales, adelantó que en los próximos días se pondrá en marcha la estrategia de productos a bajo costo, que incluirá artículos como minisplits, pintura, impermeabilizante, tinacos, cemento y productos de limpieza, con el objetivo de apoyar la economía familiar, especialmente ante la temporada de calor.

Asimismo, indicó que estos programas están abiertos a toda la población y se canalizan a través de brigadas identificadas como “chaleco verde”, que trabajan directamente en las colonias para acercar los beneficios a la ciudadanía.

El coordinador señaló que, a nivel estatal, más de 500 mil personas se benefician de los programas de Mejora Coahuila, mientras que en Torreón se estima un alcance superior a las 120 mil familias, además de los beneficios indirectos derivados de las obras en infraestructura.

Respecto al periodo electoral, explicó que los programas continuarán operando conforme a la ley, con la suspensión de su difusión a partir del 5 de mayo, mientras que la entrega de apoyos se detendrá 15 días antes de la jornada electoral, es decir, a partir del 23 de mayo.

Finalmente, reiteró que el objetivo es mantener la atención directa a la ciudadanía y dar continuidad a los programas sociales y obras que contribuyen al desarrollo de la región.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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