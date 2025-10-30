Refuerzan seguridad en Coahuila para Halloween, Día de Muertos y fiestas decembrinas

TORREÓN, COAH.- Con una distribución inteligente de las zonas, un estado de fuerza mayor y el apoyo de dos aeronaves que están en el norte del Estado, a partir de hoy se refuerza de manera estratégica la seguridad en Coahuila, especialmente para las celebraciones de Halloween y Día de Muertos, informó el fiscal general, Federico Fernández.

Este operativo incluye patrullajes intensivos y la instalación de puntos de control en áreas de alta concurrencia, con el objetivo de prevenir incidentes y brindar mayor tranquilidad a la ciudadanía durante estas fechas.

Al término de la Mesa Estatal de Seguridad que encabezó el gobernador Manolo Jiménez, dijo que todos los elementos de seguridad en la entidad no tomarán descanso ni vacaciones ante estas festividades.

Subrayó que la coordinación entre las distintas corporaciones permitirá mantener una presencia constante en las calles y responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad.

Comentó que el reforzamiento de la seguridad en la entidad se mantendrá hasta el mes de enero, abarcando las fiestas navideñas y de Día de Reyes, en que incrementa la actividad comercial y sube la derrama económica.

Añadió que este periodo festivo requiere un esfuerzo adicional para proteger tanto a la población como a los comercios, por lo que se desplegarán recursos humanos y tecnológicos en puntos clave del estado.