Refuerzan seguridad en Coahuila para Halloween, Día de Muertos y fiestas decembrinas

Torreón
/ 30 octubre 2025
    Refuerzan seguridad en Coahuila para Halloween, Día de Muertos y fiestas decembrinas
    Federico Fernández dio a conocer que se trabaja en dirigir de la mejor manera y a los sitios adecuados, la vigilancia policiaca. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Operativo incluye patrullajes intensivos, puntos de control y coordinación interinstitucional, que se mantendrá hasta el próximo enero

TORREÓN, COAH.- Con una distribución inteligente de las zonas, un estado de fuerza mayor y el apoyo de dos aeronaves que están en el norte del Estado, a partir de hoy se refuerza de manera estratégica la seguridad en Coahuila, especialmente para las celebraciones de Halloween y Día de Muertos, informó el fiscal general, Federico Fernández.

Este operativo incluye patrullajes intensivos y la instalación de puntos de control en áreas de alta concurrencia, con el objetivo de prevenir incidentes y brindar mayor tranquilidad a la ciudadanía durante estas fechas.

Al término de la Mesa Estatal de Seguridad que encabezó el gobernador Manolo Jiménez, dijo que todos los elementos de seguridad en la entidad no tomarán descanso ni vacaciones ante estas festividades.

Subrayó que la coordinación entre las distintas corporaciones permitirá mantener una presencia constante en las calles y responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad.

Comentó que el reforzamiento de la seguridad en la entidad se mantendrá hasta el mes de enero, abarcando las fiestas navideñas y de Día de Reyes, en que incrementa la actividad comercial y sube la derrama económica.

Añadió que este periodo festivo requiere un esfuerzo adicional para proteger tanto a la población como a los comercios, por lo que se desplegarán recursos humanos y tecnológicos en puntos clave del estado.

Temas


Seguridad
operativos

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

