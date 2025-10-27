Refuerzan seguridad vial en Torreón con nuevo reglamento de ‘cero tolerancia’

/ 27 octubre 2025
    El alcalde de Torreón, Román Cepeda, le da mucha importancia a las campañas de concientización, para que se maneje seguro. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Ponen mano dura con incremento en sanciones y crean conciencia con la entrega de cascos para motociclistas, ante el crecimiento del parque vehicular y riesgos al conducir

TORREÓN, COAH.- El nuevo reglamento de vialidad Torreón, basado en la “cero tolerancia”, se centra en endurecer las sanciones y reforzar la vigilancia para combatir las conductas de riesgo al conducir, como el uso del teléfono celular y el consumo de alcohol, manifestó el alcalde Román Cepeda.

Comentó que el parque vehicular en la ciudad ha crecido significativamente de 2022 a la fecha, lo que ha generado grandes problemas como congestionamientos y accidentes, por lo que se está considerando la mejora del transporte público y fomentar la infraestructura para peatones y ciclistas.

Asimismo, comentó que la presencia de motocicletas ha crecido exponencialmente en los últimos años, con reportes de un incremento hasta del 400 por ciento, aumento que ha generado preocupaciones sobre la seguridad vial y ha motivado la reciente reforma del Reglamento de Movilidad Urbana de la ciudad.

Explicó que la fatalidad de los accidentes de motociclistas es un problema grave, debido a que tienen un riesgo significativamente mayor que los conductores de automóviles, agravado por el exceso de velocidad y la falta de equipo de seguridad, especialmente cascos certificados.

Es por eso que la entrega de cascos es parte de la estrategia para promover una conducción más segura y responsable. La campaña de entrega de cascos se acompaña de educación vial, donde se brinda capacitación sobre conducción segura.

Aseguró que en Torreón la entrega gratuita de estos equipos brinda un apoyo directo a la comunidad, eliminando una barrera económica que podría impedir que los motociclistas inviertan en su seguridad.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

