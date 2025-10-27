Refuerzan seguridad vial en Torreón con nuevo reglamento de ‘cero tolerancia’

TORREÓN, COAH.- El nuevo reglamento de vialidad Torreón, basado en la “cero tolerancia”, se centra en endurecer las sanciones y reforzar la vigilancia para combatir las conductas de riesgo al conducir, como el uso del teléfono celular y el consumo de alcohol, manifestó el alcalde Román Cepeda.

Comentó que el parque vehicular en la ciudad ha crecido significativamente de 2022 a la fecha, lo que ha generado grandes problemas como congestionamientos y accidentes, por lo que se está considerando la mejora del transporte público y fomentar la infraestructura para peatones y ciclistas.

TE PUEDE INTERESAR: Eduardo Olmos: ‘El reto es que La Laguna avance como una sola región segura’

Asimismo, comentó que la presencia de motocicletas ha crecido exponencialmente en los últimos años, con reportes de un incremento hasta del 400 por ciento, aumento que ha generado preocupaciones sobre la seguridad vial y ha motivado la reciente reforma del Reglamento de Movilidad Urbana de la ciudad.

Explicó que la fatalidad de los accidentes de motociclistas es un problema grave, debido a que tienen un riesgo significativamente mayor que los conductores de automóviles, agravado por el exceso de velocidad y la falta de equipo de seguridad, especialmente cascos certificados.

Es por eso que la entrega de cascos es parte de la estrategia para promover una conducción más segura y responsable. La campaña de entrega de cascos se acompaña de educación vial, donde se brinda capacitación sobre conducción segura.

Aseguró que en Torreón la entrega gratuita de estos equipos brinda un apoyo directo a la comunidad, eliminando una barrera económica que podría impedir que los motociclistas inviertan en su seguridad.