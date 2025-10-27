Eduardo Olmos: ‘El reto es que La Laguna avance como una sola región segura’

Torreón
/ 27 octubre 2025
    Eduardo Olmos: ‘El reto es que La Laguna avance como una sola región segura’
    La estrategia unificada ha permitido reducir los delitos de alto impacto en la zona metropolitana. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Torreón se ubica en el tercer lugar nacional entre las ciudades más seguras con más de 500 mil habitantes, y se trabaja para que esta mejora se extienda

TORREÓN, COAH.- Torreón se mantiene en el tercer lugar nacional entre las ciudades con más de 500 mil habitantes mejor evaluadas en materia de seguridad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI. Sin embargo, el reto sigue siendo que toda la región Lagunera logre reflejar estos avances en conjunto, destacó Eduardo Olmos, secretario del Ayuntamiento.

Olmos Castro señaló que este resultado es fruto de la política pública del Mando Especial de La Laguna, creada en 2014 durante su administración como alcalde, cuyo propósito fue unificar los esfuerzos de seguridad pública bajo un solo mando.

TE PUEDE INTERESAR: Para 2050, 36% de la población serán adultos mayores; impulsan cuidados especializados desde Coahuila

$!Eduardo Olmos Castro destacó la coordinación interestatal como clave en los avances de seguridad.
Eduardo Olmos Castro destacó la coordinación interestatal como clave en los avances de seguridad. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Este esquema, dijo, ha permitido una mayor eficiencia operativa, mejor distribución de recursos y un uso más inteligente de la tecnología en la prevención y combate al delito.

El funcionario destacó que, al ser una región conurbada, los problemas de un municipio afectan directamente a los otros, por lo que consideró esencial fortalecer la coordinación entre Coahuila y Durango para mejorar los indicadores regionales de seguridad.

“Si los municipios de ambos estados trabajamos como una sola entidad en materia de seguridad, podremos avanzar no sólo en los números, sino en la percepción ciudadana de tranquilidad”, subrayó.

El Mando Especial, agregó, ha permitido reducir delitos de alto impacto mediante patrullajes conjuntos, intercambio de inteligencia y operativos coordinados.

Ejemplo de la necesidad de mantener esa cooperación, dijo, es el reciente incidente en Gómez Palacio, donde sujetos armados atacaron a policías estatales y cruzaron hacia Torreón, situación que fue atendida de manera inmediata gracias a la comunicación entre corporaciones.

TE PUEDE INTERESAR: FGR promueve uso seguro de redes sociales entre jóvenes de Torreón

Asimismo, destacó que los operativos conjuntos entre las fiscalías de Coahuila y Durango han permitido una mayor recuperación de vehículos robados y una disminución significativa de este delito en la región.

Finalmente, Olmos Castro resaltó que la participación ciudadana y la inversión en infraestructura tecnológica —como cámaras y sistemas de vigilancia— han sido piezas clave para consolidar la seguridad en Torreón y avanzar hacia una región más próspera y segura.

Temas


Policía
Seguridad
delitos

Localizaciones


Torreón

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El programa ‘Aquí Andamos’ realizó limpieza profunda del lecho y cuerpo de agua, además de pintura y cuidado de áreas verdes.

Saltillo: Concluyen trabajos de rehabilitación integral en el lago de la Alameda Zaragoza
La mayor parte del Estado reporta algún nivel de sequía superando a los registros del año pasado.

Coahuila es segundo lugar en territorio afectado por la sequía, a pesar de las lluvias
La diputada Verónica Martínez demandó transparencia en las obras y recursos que CFE destina a Coahuila.

Exige diputada freno a apagones: 300 mil fallas eléctricas golpean a Coahuila y La Laguna, afirma
El instituto también atiende el rezago educativo, con 80 mil adultos que no concluyeron la primaria y 350 mil que no terminaron la secundaria, implementando convenios con universidades, municipios y cámaras empresariales para brindar asesorías personalizadas.

Coahuila registra 1.2% de analfabetismo; 31 mil personas no saben leer ni escribir
Cámara de Diputados: Alegría y tristeza

Cámara de Diputados: Alegría y tristeza
Los proyectos de construcción residencial en Saltillo, incluidos desarrollos verticales y parques ligeros, podrían acelerarse gracias a tasas de crédito más bajas y mayor claridad en la regulación.

Saltillo, entre las ciudades que podrían acelerar proyectos de vivienda y parques ligeros
true

Coahuila: Contaminación del aire, un problema de salud pública
true

Se puede decir... Que abunda la ‘extorsión’