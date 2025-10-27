Eduardo Olmos: ‘El reto es que La Laguna avance como una sola región segura’

Olmos Castro señaló que este resultado es fruto de la política pública del Mando Especial de La Laguna , creada en 2014 durante su administración como alcalde, cuyo propósito fue unificar los esfuerzos de seguridad pública bajo un solo mando.

TORREÓN, COAH.- Torreón se mantiene en el tercer lugar nacional entre las ciudades con más de 500 mil habitantes mejor evaluadas en materia de seguridad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI. Sin embargo, el reto sigue siendo que toda la región Lagunera logre reflejar estos avances en conjunto, destacó Eduardo Olmos, secretario del Ayuntamiento.

Este esquema, dijo, ha permitido una mayor eficiencia operativa, mejor distribución de recursos y un uso más inteligente de la tecnología en la prevención y combate al delito.

El funcionario destacó que, al ser una región conurbada, los problemas de un municipio afectan directamente a los otros, por lo que consideró esencial fortalecer la coordinación entre Coahuila y Durango para mejorar los indicadores regionales de seguridad.

“Si los municipios de ambos estados trabajamos como una sola entidad en materia de seguridad, podremos avanzar no sólo en los números, sino en la percepción ciudadana de tranquilidad”, subrayó.

El Mando Especial, agregó, ha permitido reducir delitos de alto impacto mediante patrullajes conjuntos, intercambio de inteligencia y operativos coordinados.

Ejemplo de la necesidad de mantener esa cooperación, dijo, es el reciente incidente en Gómez Palacio, donde sujetos armados atacaron a policías estatales y cruzaron hacia Torreón, situación que fue atendida de manera inmediata gracias a la comunicación entre corporaciones.

Asimismo, destacó que los operativos conjuntos entre las fiscalías de Coahuila y Durango han permitido una mayor recuperación de vehículos robados y una disminución significativa de este delito en la región.

Finalmente, Olmos Castro resaltó que la participación ciudadana y la inversión en infraestructura tecnológica —como cámaras y sistemas de vigilancia— han sido piezas clave para consolidar la seguridad en Torreón y avanzar hacia una región más próspera y segura.