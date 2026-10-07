Regidor de Torreón es criticado por entregar hules para protegerse de lluvia

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Regidor de Torreón es criticado por entregar hules para protegerse de lluvia
    Garza del Valle publicó un video de la entrega en Facebook, pero posteriormente lo eliminó tras las críticas recibidas.

El material fue presentado como apoyo para que los vecinos pudieran protegerse de las lluvias

El séptimo regidor de Torreón, Raúl Alejandro Garza del Valle, ha recibido fuertes críticas por difundir un video en el que entrega a vecinos de una colonia, “pliegos de hule negro de uso rudo” para ayudarse a proteger de las lluvias.

El regidor difundió el video en su perfil de Facebook, pero ante las críticas que recibió, decidió eliminarlo. Sin embargo, las imágenes que se difundieron y fueron captadas por muchos usuarios, muestran a Garza del Valle entregando los hules a la gente en la colonia Camilo Torres, un polígono con amplias carencias.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/embargan-casa-equivocada-en-torreon-afectada-pide-se-castigue-a-responsables-video-HN23956122

De hecho, en las entregas que difundió el regidor se alcanzan a mirar viviendas conectadas al cerro. Muchas de ellas, se observa, tienen techos de lámina, sus paredes son exclusivamente el block, algunas no tienen puertas o tienen cobijas como puertas.

El video generó críticas y comentarios sarcásticos, en donde le critican que haya entregado bolsas de basura, también le refieren que debería de atender la falta de pavimentación, pues el regidor camina hasta las casas en caminos de tierra.

$!El video fue borrado de sus redes sociales.
El video fue borrado de sus redes sociales. ESPECIAL

“Bolsas negras, es en serio”, cuestionó un usuario. En un comentario, el diputado local Antonio Attolini, señaló: “No tiene una sola mancha el zapato de piel italiana con el que caminó por la Camilo Torres”.

Raúl Garza del Valle se había desempeñado como director de Atención Ciudadana de Torreón, pero dejó el cargo al asumir la séptima regiduría como suplente por la coalición PRI-PRD-UDC, al sustituir a Mario Cepeda Ramírez.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Viral
Tormentas

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Francisco Rodríguez

Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna y maestro en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es editor y reportero de Semanario, el suplemento de periodismo de investigación de Vanguardia, y es autor de la columna Reflector.

Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y posteriormente Rostros por la Igualdad, mención en los premios de la SIP y del Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre otros.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Regaño al embajador entrometido

Regaño al embajador entrometido
El Tamalero de Santos Rojo: historias de terror y leyendas de Saltillo

El Tamalero de Santos Rojo: historias de terror y leyendas de Saltillo
true

Lo mejor es que AHMSA regrese al gobierno: Fidel
El proyecto del Acuaférico se contempla comenzar en 2027, las obras durarían 12 meses.

Saltillo: Detallan trazo y características del Acuaférico que proponen Municipio y Agsal (Gráfico)
El gasto promedio aumentó respecto a la medición de 2024.

Coahuila, segundo estado del país que más gasta en alcohol
Gasca registró 3 horas, 26 minutos y 47 segundos en el Maratón de Irving, Texas, donde ganó el primer lugar de su categoría Máster.

De Saltillo al Maratón de Boston 2027: la historia de Ana Victoria Gasca
Henri Kagan y Kenso Soai recibieron el Premio Nobel de Química 2026 por sus descubrimientos sobre autocatálisis y efectos no lineales que ayudan a explicar el origen de la homoquiralidad.

Otorgan Premio Nobel de Química 2026 a Henri Kagan y Kenso Soai, pioneros de la síntesis orgánica asimétrica
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

Trump defiende la guerra con Irán y afirma que perder Los Ángeles o San Diego es “un pequeño precio a pagar”