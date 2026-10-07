Regidor de Torreón es criticado por entregar hules para protegerse de lluvia

El séptimo regidor de Torreón, Raúl Alejandro Garza del Valle, ha recibido fuertes críticas por difundir un video en el que entrega a vecinos de una colonia, “pliegos de hule negro de uso rudo” para ayudarse a proteger de las lluvias. El regidor difundió el video en su perfil de Facebook, pero ante las críticas que recibió, decidió eliminarlo. Sin embargo, las imágenes que se difundieron y fueron captadas por muchos usuarios, muestran a Garza del Valle entregando los hules a la gente en la colonia Camilo Torres, un polígono con amplias carencias.

De hecho, en las entregas que difundió el regidor se alcanzan a mirar viviendas conectadas al cerro. Muchas de ellas, se observa, tienen techos de lámina, sus paredes son exclusivamente el block, algunas no tienen puertas o tienen cobijas como puertas.

El video generó críticas y comentarios sarcásticos, en donde le critican que haya entregado bolsas de basura, también le refieren que debería de atender la falta de pavimentación, pues el regidor camina hasta las casas en caminos de tierra.

“Bolsas negras, es en serio”, cuestionó un usuario. En un comentario, el diputado local Antonio Attolini, señaló: “No tiene una sola mancha el zapato de piel italiana con el que caminó por la Camilo Torres”. Raúl Garza del Valle se había desempeñado como director de Atención Ciudadana de Torreón, pero dejó el cargo al asumir la séptima regiduría como suplente por la coalición PRI-PRD-UDC, al sustituir a Mario Cepeda Ramírez.

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