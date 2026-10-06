Embargan casa equivocada en Torreón; afectada pide se castigue a responsables (video)

TORREÓN, COAH.- Una familia denunció haber sido víctima de una diligencia ejecutada en el domicilio equivocado, luego de que personas encargadas del procedimiento ingresaron a la vivienda marcada con el número 148 y comenzaron a retirar sus pertenencias, aunque la dirección que presuntamente buscaban era la número 146, en el fraccionamiento Rincón Las Etnias, en Torreón, Coahuila. Julia Robles, propietaria del inmueble afectado, publicó un “live” en redes sociales donde denuncia la equivocación, mientras se observa a trabajadores sacando pertenencia de su casa.



La afectada narró que recibió la llamada de una vecina, quien le informó que había policías en el exterior y que varias personas estaban sacando muebles y objetos de la casa.

Al llegar a su domicilio, encontró parte de sus pertenencias colocadas sobre la calle. Al solicitar una explicación, descubrió que el procedimiento estaba dirigido al domicilio 146 y que buscaban a una mujer identificada como Thalía. Julia tuvo que mostrar las escrituras de su vivienda, en las que aparecen ella y su esposo como propietarios, para acreditar que se encontraban en el número 148 y que no correspondía con el inmueble señalado en la diligencia.

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Para ese momento ya habían sido retirados muebles, juguetes y diversos objetos personales. La familia también reportó daños en la puerta durante el ingreso al domicilio. Entre las pertenencias sacadas se encontraban materiales y apoyos visuales utilizados diariamente por uno de sus hijos, quien tiene autismo.

Vecinos se acercaron al inmueble mientras Julia documentaba lo sucedido. De acuerdo con su relato, una vez comprobada la equivocación se suspendió la intervención y las pertenencias comenzaron a ser regresadas al interior de la vivienda. La familia anunció que buscará asesoría jurídica para determinar las acciones que puede emprender por el ingreso al domicilio, los posibles daños y las afectaciones ocasionadas.

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