Registra Torreón 46% de ocupación hotelera en primer cuatrimestre

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    Registra Torreón 46% de ocupación hotelera en primer cuatrimestre
    Torreón acumuló más de 177 mil cuartos noche ocupados durante el primer cuatrimestre de 2026. ARCHIVO
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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La OCV reportó 177 mil cuartos noche ocupados y la llegada de más de 277 mil visitantes entre enero y abril

TORREÓN, COAH.- Durante el primer cuatrimestre de 2026, la actividad hotelera en Torreón registró una ocupación promedio del 46 por ciento. Esto generó una derrama económica estimada en más de mil 200 millones de pesos, informó Sujey Alvarado Flores, directora de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV).

Al cierre de abril, el sector se mantiene por debajo de la franja del 50 por ciento de ocupación, comportamiento que, según la OCV, coincide con las tendencias registradas en el mismo periodo de años anteriores.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/iniciativa-empresarial-busca-combatir-el-abstencionismo-en-torreon-de-cara-a-los-comicios-del-7-de-junio-FI20828827

De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y abril la ciudad acumuló 177 mil 805 cuartos noche ocupados y recibió a 277 mil 485 visitantes.

Alvarado Flores señaló que el inicio de año suele representar un periodo complicado para la industria turística. Sin embargo, aseguró que las expectativas para los próximos meses son positivas debido al turismo corporativo y la agenda deportiva y cultural.

“Todos los años de arranque son complicados para el sector turismo, pero conforme van avanzando los meses tenemos mayor movimiento”, precisó.

En ese sentido, adelantó que durante mayo se tienen programados 16 eventos, entre ellos tres nacionales y uno regional, los cuales contribuirán al incremento en la ocupación hotelera.

Respecto al impacto que podría generar la Copa del Mundo, indicó que permanecen atentos a las resoluciones de la FIFA para conocer si la región será considerada como sede de entrenamientos o campamentos de selecciones participantes.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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