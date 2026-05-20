Registra Torreón 46% de ocupación hotelera en primer cuatrimestre

Al cierre de abril, el sector se mantiene por debajo de la franja del 50 por ciento de ocupación, comportamiento que, según la OCV, coincide con las tendencias registradas en el mismo periodo de años anteriores.

TORREÓN, COAH.- Durante el primer cuatrimestre de 2026, la actividad hotelera en Torreón registró una ocupación promedio del 46 por ciento. Esto generó una derrama económica estimada en más de mil 200 millones de pesos, informó Sujey Alvarado Flores, directora de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV).

De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y abril la ciudad acumuló 177 mil 805 cuartos noche ocupados y recibió a 277 mil 485 visitantes.

Alvarado Flores señaló que el inicio de año suele representar un periodo complicado para la industria turística. Sin embargo, aseguró que las expectativas para los próximos meses son positivas debido al turismo corporativo y la agenda deportiva y cultural.

“Todos los años de arranque son complicados para el sector turismo, pero conforme van avanzando los meses tenemos mayor movimiento”, precisó.

En ese sentido, adelantó que durante mayo se tienen programados 16 eventos, entre ellos tres nacionales y uno regional, los cuales contribuirán al incremento en la ocupación hotelera.

Respecto al impacto que podría generar la Copa del Mundo, indicó que permanecen atentos a las resoluciones de la FIFA para conocer si la región será considerada como sede de entrenamientos o campamentos de selecciones participantes.