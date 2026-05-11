Registran en Torreón 9 mil visitas en panteones durante Día de las Madres; reportan saldo blanco

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    Registran en Torreón 9 mil visitas en panteones durante Día de las Madres; reportan saldo blanco
    La Dirección General de Servicios Públicos implementó un operativo especial para atender a los visitantes CORTESÍA

La jornada concluyó con saldo blanco y sin incidentes por quinto año consecutivo

TORREÓN, COAH.-En el marco de la celebración por el Día de las Madres, este fin de semana se registró la visita de alrededor de 9 mil personas en los dos panteones municipales de la ciudad, informó la Dirección General de Servicios Públicos.

De acuerdo con el reporte de la dependencia, la jornada se desarrolló en un ambiente de orden y seguridad, concluyendo por quinto año consecutivo con saldo blanco y sin incidentes.

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La directora del área de Panteones, Verónica Martínez Ramírez, señaló que durante estas fechas incrementa considerablemente la afluencia de familias en los cementerios, motivo por el cual se implementa un operativo especial para garantizar la seguridad y atención de los visitantes.

En ese sentido, destacó la coordinación con distintas áreas operativas y de atención ciudadana, entre ellas Seguridad Pública, Protección Civil, Tránsito y Vialidad, Salud Pública Municipal y Plazas y Mercados, además de la Jurisdicción Sanitaria y unidades médicas.

Para brindar mejores condiciones a los asistentes, los camposantos mantuvieron un horario de atención de 08:00 a 18:00 horas, contando de manera permanente con personal operativo y de apoyo.

Como parte de las acciones implementadas para garantizar espacios dignos y seguros, se dispuso de pipas con agua abatizada en ambos panteones, además de labores permanentes de limpieza antes, durante y al cierre de cada jornada, con trabajos continuos de recolección de basura y desechos vegetales.

Asimismo, las autoridades municipales realizaron recorridos de supervisión en las áreas de circulación para salvaguardar la integridad de los visitantes.

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Previo a esta conmemoración, la Dirección de Servicios Públicos Municipales llevó a cabo labores intensivas de mantenimiento en ambos cementerios, incluyendo limpieza general y retiro de aproximadamente una tonelada de desechos vegetales y escombro en cada camposanto.

Además, se efectuaron trabajos de rehabilitación y mantenimiento en bardas, cordonería y portones, entre otras acciones encaminadas a mejorar las condiciones de los espacios públicos.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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