Registran en Torreón 9 mil visitas en panteones durante Día de las Madres; reportan saldo blanco

De acuerdo con el reporte de la dependencia, la jornada se desarrolló en un ambiente de orden y seguridad, concluyendo por quinto año consecutivo con saldo blanco y sin incidentes.

TORREÓN, COAH.-En el marco de la celebración por el Día de las Madres , este fin de semana se registró la visita de alrededor de 9 mil personas en los dos panteones municipales de la ciudad, informó la Dirección General de Servicios Públicos.

La directora del área de Panteones, Verónica Martínez Ramírez, señaló que durante estas fechas incrementa considerablemente la afluencia de familias en los cementerios, motivo por el cual se implementa un operativo especial para garantizar la seguridad y atención de los visitantes.

En ese sentido, destacó la coordinación con distintas áreas operativas y de atención ciudadana, entre ellas Seguridad Pública, Protección Civil, Tránsito y Vialidad, Salud Pública Municipal y Plazas y Mercados, además de la Jurisdicción Sanitaria y unidades médicas.

Para brindar mejores condiciones a los asistentes, los camposantos mantuvieron un horario de atención de 08:00 a 18:00 horas, contando de manera permanente con personal operativo y de apoyo.

Como parte de las acciones implementadas para garantizar espacios dignos y seguros, se dispuso de pipas con agua abatizada en ambos panteones, además de labores permanentes de limpieza antes, durante y al cierre de cada jornada, con trabajos continuos de recolección de basura y desechos vegetales.

Asimismo, las autoridades municipales realizaron recorridos de supervisión en las áreas de circulación para salvaguardar la integridad de los visitantes.