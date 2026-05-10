DIF Coahuila transforma vidas con alianzas solidarias: impulsan cirugías gratuitas para menores

Estas acciones de atención médica especializada fueron posibles gracias a la colaboración entre instituciones médicas, organismos de la sociedad civil y personas benefactoras comprometidas con la salud infantil.

TORREÓN, COAH.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Coahuila, DIF Coahuila, informó sobre la realización de jornadas de cirugías de labio y paladar hendido, así como de cardiopatías congénitas, dirigidas a niñas, niños y adolescentes de distintas regiones del estado.

En el caso de las cirugías de labio y paladar hendido, los procedimientos se llevaron a cabo en el Hospital Ángeles, donde se brindó atención a menores provenientes de municipios como Francisco I. Madero, Parras, Sierra Mojada, Matamoros y San Pedro.

La campaña contó con el respaldo del Hospital Ángeles, del equipo de médicos especialistas y de la aportación solidaria de Alejandro Jiménez Algara. Asimismo, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Laguna realizó un donativo que permitió concretar cinco cirugías durante esta jornada.

Con este esquema de colaboración, el DIF Coahuila ha realizado un total de 44 procedimientos de labio y paladar hendido en lo que va de 2025.

Por otra parte, las cirugías de cardiopatías congénitas se efectuaron en el Sanatorio Español como parte de una estrategia integral orientada a la atención de padecimientos de alta especialidad en menores de edad.

Esta iniciativa fue posible gracias al apoyo del Sanatorio Español, médicos especialistas, la Fundación Chilchota y Camila Casa de Atención Infantil A.C.. En esta jornada se realizaron dos cirugías de cardiopatía congénita gracias a los donativos recibidos y al compromiso de las instituciones participantes.

Durante 2025 se han concretado 10 cirugías de este tipo mediante recursos obtenidos a través de eventos con causa, lo que reafirma la importancia de la participación social para transformar vidas.

El DIF Coahuila reconoció y agradeció el respaldo del Hospital Ángeles y la labor de su director, César Alonso Verdeja, así como del equipo médico conformado por los doctores Francisco Iván Ramos Sánchez, José Arturo Óscar Martínez Aguilar, Javier Hernández García y Ernesto Lemus Chaires, quienes hicieron posible la realización de estas intervenciones.