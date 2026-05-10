DIF Coahuila transforma vidas con alianzas solidarias: impulsan cirugías gratuitas para menores

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Torreón
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    DIF Coahuila transforma vidas con alianzas solidarias: impulsan cirugías gratuitas para menores
    Menores de municipios como Francisco I. Madero, Parras, Sierra Mojada, Matamoros y San Pedro fueron atendidos.

Benefician a niñas y niños con cirugías de labio, paladar y cardiopatías

TORREÓN, COAH.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Coahuila, DIF Coahuila, informó sobre la realización de jornadas de cirugías de labio y paladar hendido, así como de cardiopatías congénitas, dirigidas a niñas, niños y adolescentes de distintas regiones del estado.

Estas acciones de atención médica especializada fueron posibles gracias a la colaboración entre instituciones médicas, organismos de la sociedad civil y personas benefactoras comprometidas con la salud infantil.

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En el caso de las cirugías de labio y paladar hendido, los procedimientos se llevaron a cabo en el Hospital Ángeles, donde se brindó atención a menores provenientes de municipios como Francisco I. Madero, Parras, Sierra Mojada, Matamoros y San Pedro.

La campaña contó con el respaldo del Hospital Ángeles, del equipo de médicos especialistas y de la aportación solidaria de Alejandro Jiménez Algara. Asimismo, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Laguna realizó un donativo que permitió concretar cinco cirugías durante esta jornada.

Con este esquema de colaboración, el DIF Coahuila ha realizado un total de 44 procedimientos de labio y paladar hendido en lo que va de 2025.

Por otra parte, las cirugías de cardiopatías congénitas se efectuaron en el Sanatorio Español como parte de una estrategia integral orientada a la atención de padecimientos de alta especialidad en menores de edad.

Esta iniciativa fue posible gracias al apoyo del Sanatorio Español, médicos especialistas, la Fundación Chilchota y Camila Casa de Atención Infantil A.C.. En esta jornada se realizaron dos cirugías de cardiopatía congénita gracias a los donativos recibidos y al compromiso de las instituciones participantes.

Durante 2025 se han concretado 10 cirugías de este tipo mediante recursos obtenidos a través de eventos con causa, lo que reafirma la importancia de la participación social para transformar vidas.

El DIF Coahuila reconoció y agradeció el respaldo del Hospital Ángeles y la labor de su director, César Alonso Verdeja, así como del equipo médico conformado por los doctores Francisco Iván Ramos Sánchez, José Arturo Óscar Martínez Aguilar, Javier Hernández García y Ernesto Lemus Chaires, quienes hicieron posible la realización de estas intervenciones.

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De igual manera, extendió un agradecimiento al Sanatorio Español, encabezado por Francisco Barraza Barrón, así como al equipo de especialistas integrado por los doctores Roberto Teodoro de Jesús Alvarenga, Edgardo López Mata, Guillermo Godoí Rábago y Angélica Yanawi Rodarte Acevedo, cuyo compromiso ha sido fundamental para brindar atención médica especializada a niñas y niños.

La dependencia reiteró su reconocimiento a todas las instituciones, especialistas y benefactores que participan en estas jornadas, destacando que la suma de esfuerzos permite llevar esperanza y mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

$!La campaña fue posible gracias al apoyo de instituciones médicas, especialistas y benefactores.
La campaña fue posible gracias al apoyo de instituciones médicas, especialistas y benefactores. CORTESÍA

Las familias que cuenten con algún menor de edad con estas condiciones y deseen integrarse al programa pueden acudir a las oficinas del DIF Coahuila, ubicadas en Paseo de las Arboledas y Jaime Torres Bodet s/n, colonia Chapultepec, en Saltillo, así como a las oficinas regionales para recibir orientación y realizar su registro.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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