Reliza Simas Torreón reparaciones en la bomba 85 de la colonia Alamedas
Roberto Escalante González, detalló que estas acciones técnicas derivarán en variaciones de presión o falta de suministro en sectores específicos
TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Torreón dio a conocer que, a partir de hoy, la bomba número 85, situada en la colonia Alamedas, entró en una etapa de mantenimiento correctivo indispensable para optimizar su funcionamiento.
Al respecto, el gerente general del organismo, Roberto Escalante González, detalló que estas acciones técnicas derivarán en variaciones de presión o falta de suministro en sectores específicos de las colonias Alamedas, Jacarandas, El Roble, Villas San Isidro, Paraíso del Nazas, Ampliación Margaritas y El Tajito.
El funcionario precisó que el impacto será parcial, toda vez que las bombas 29, 35 y 36-R continúan operando con normalidad, apoyando el abastecimiento de estas zonas. Adicionalmente, el Simasha dispuesto un operativo de pipas para garantizar el servicio básico a las familias que resulten afectadas.
Escalante González pidió la comprensión de la ciudadanía por estos inconvenientes momentáneos, reafirmando que las cuadrillas técnicas laborarán de manera constante hasta finalizar las reparaciones y normalizar el servicio.
Para atención ciudadana, el organismo mantiene habilitados sus canales oficiales: el WhatsApp 870 171 41 97, el Call Center 871 690 95 95, el conmutador 871 749 17 00 y el perfil de Facebook Simas Torreón.