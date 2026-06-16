Reliza Simas Torreón reparaciones en la bomba 85 de la colonia Alamedas

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    Reliza Simas Torreón reparaciones en la bomba 85 de la colonia Alamedas
    Debido a las reparaciones programadas, habitantes de diversos sectores podrían registrar variaciones en la presión o interrupciones temporales en el suministro durante el desarrollo de las maniobras técnicas. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
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Roberto Escalante González, detalló que estas acciones técnicas derivarán en variaciones de presión o falta de suministro en sectores específicos

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Torreón dio a conocer que, a partir de hoy, la bomba número 85, situada en la colonia Alamedas, entró en una etapa de mantenimiento correctivo indispensable para optimizar su funcionamiento.

Al respecto, el gerente general del organismo, Roberto Escalante González, detalló que estas acciones técnicas derivarán en variaciones de presión o falta de suministro en sectores específicos de las colonias Alamedas, Jacarandas, El Roble, Villas San Isidro, Paraíso del Nazas, Ampliación Margaritas y El Tajito.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/por-segundo-dia-consecutivo-lluvias-dejan-sin-agua-a-30-colonias-de-monclova-y-frontera-MF21428477

El funcionario precisó que el impacto será parcial, toda vez que las bombas 29, 35 y 36-R continúan operando con normalidad, apoyando el abastecimiento de estas zonas. Adicionalmente, el Simasha dispuesto un operativo de pipas para garantizar el servicio básico a las familias que resulten afectadas.

Escalante González pidió la comprensión de la ciudadanía por estos inconvenientes momentáneos, reafirmando que las cuadrillas técnicas laborarán de manera constante hasta finalizar las reparaciones y normalizar el servicio.

Para atención ciudadana, el organismo mantiene habilitados sus canales oficiales: el WhatsApp 870 171 41 97, el Call Center 871 690 95 95, el conmutador 871 749 17 00 y el perfil de Facebook Simas Torreón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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