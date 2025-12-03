Renuncia en bloque revienta al PT Torreón; acusan a Mejía Berdeja de operar al partido como franquicia

Torreón
/ 3 diciembre 2025
    Renuncia en bloque revienta al PT Torreón; acusan a Mejía Berdeja de operar al partido como franquicia
    Gerardo Calvillo durante el anuncio de su renuncia definitiva del PT Torreón. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

El excoordinador municipal denuncia imposiciones, favoritismos y decisiones unilaterales en la dirigencia estatal

TORREÓN, COAH.- El Partido del Trabajo (PT) en Torreón enfrentó una fractura profunda con la renuncia definitiva y “sin retorno” de su excoordinador municipal, Gerardo Calvillo, junto con toda su estructura política.

El anuncio llegó acompañado de severas acusaciones contra el comisionado estatal, Ricardo Mejía Berdeja, a quien señalaron de operar el partido con autoritarismo, favoritismos y una lógica de “franquicia”.

TE PUEDE INTERESAR: Aumentan casos de VIH en La Laguna; Capasits pide reforzar educación sexual en escuelas

Calvillo aseguró que la paciencia se agotó ante decisiones unilaterales, imposición de candidaturas y un “manejo personalista” que, afirmó, se consolidó desde la llegada de Mejía Berdeja al PT en Coahuila. “Ricardo Mejía tiene secuestrado al partido. Aquí solo entran sus amigos y quienes le ponen dinero”, declaró.

$!Gerardo Calvillo encabezó la rueda de prensa en la que su grupo fijó postura.
Gerardo Calvillo encabezó la rueda de prensa en la que su grupo fijó postura. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

El exdirigente lamentó además que la dirigencia nacional permaneciera “omisa”, pese a haber sido alertada sobre la situación, lo que —dijo— terminó por avalar el control interno y dejar sin canales de diálogo a la militancia inconforme.

Según sus cálculos, su salida implica la pérdida de por lo menos 5,000 votos, recordando que su equipo aportó 11,000 sufragios en la pasada consulta de reforma judicial.

“Nos vamos con la frente en alto, representamos una de las estructuras más activas del partido”, expresó.

Aunque la ruptura con el PT es total, Calvillo subrayó que él y su base continuarán respaldando los principios de la Cuarta Transformación, pero fuera de las siglas del partido.

Temas


Renuncia
Partidos políticos

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


Partido Del Trabajo

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Recordaron que desde el sexenio anterior, que encabezó Andrés Manuel López Obrador, se ha utilizado la plataforma presidencial para promover una ideología política, por lo que llamó a emitir las medidas cautelares necesarias.

Afirman que Sheinbaum utilizó recursos públicos para mitin de la 4T
Rubén Moreira exigió frenar el dictamen de la Ley de Aguas Nacionales al señalar que los cambios son confusos, incompletos y perjudiciales para productores e industria.

Legisladores de Coahuila indican que votarán en contra de la Ley de Aguas este jueves
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante un mitin en Caracas.

Enfrenta Maduro la amenaza de Trump con nuevas medidas de seguridad: cambiar de cama y celular
Las personas que toman fármacos como Ozempic dicen que su apetito se evapora.

¿Pueden los fármacos como Ozempic tratar el trastorno por atracón?
true

Facilitar la inversión, el empleo de calidad y reducir el impacto ambiental mediante una nueva Ley: Caso en Saltillo

true

Coahuila: ‘Anexos’, la evidencia de un fracaso estatal
Coahuila ocupa el octavo lugar nacional en número de parques industriales, consolidándose como un actor clave dentro del mapa industrial mexicano.

Coahuila, octavo lugar nacional en parques industriales activos
Las empresas ganadoras de las licitaciones avanzan en las demoliciones y adecuaciones iniciales del nuevo recinto ferial de Saltillo.

En 2025 se invirtieron 37 mdp en el nuevo centro de convenciones