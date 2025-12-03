Renuncia en bloque revienta al PT Torreón; acusan a Mejía Berdeja de operar al partido como franquicia

TORREÓN, COAH.- El Partido del Trabajo (PT) en Torreón enfrentó una fractura profunda con la renuncia definitiva y “sin retorno” de su excoordinador municipal, Gerardo Calvillo, junto con toda su estructura política.

El anuncio llegó acompañado de severas acusaciones contra el comisionado estatal, Ricardo Mejía Berdeja, a quien señalaron de operar el partido con autoritarismo, favoritismos y una lógica de “franquicia”.

Calvillo aseguró que la paciencia se agotó ante decisiones unilaterales, imposición de candidaturas y un “manejo personalista” que, afirmó, se consolidó desde la llegada de Mejía Berdeja al PT en Coahuila. “Ricardo Mejía tiene secuestrado al partido. Aquí solo entran sus amigos y quienes le ponen dinero”, declaró.