Renuncia en bloque revienta al PT Torreón; acusan a Mejía Berdeja de operar al partido como franquicia
El excoordinador municipal denuncia imposiciones, favoritismos y decisiones unilaterales en la dirigencia estatal
TORREÓN, COAH.- El Partido del Trabajo (PT) en Torreón enfrentó una fractura profunda con la renuncia definitiva y “sin retorno” de su excoordinador municipal, Gerardo Calvillo, junto con toda su estructura política.
El anuncio llegó acompañado de severas acusaciones contra el comisionado estatal, Ricardo Mejía Berdeja, a quien señalaron de operar el partido con autoritarismo, favoritismos y una lógica de “franquicia”.
Calvillo aseguró que la paciencia se agotó ante decisiones unilaterales, imposición de candidaturas y un “manejo personalista” que, afirmó, se consolidó desde la llegada de Mejía Berdeja al PT en Coahuila. “Ricardo Mejía tiene secuestrado al partido. Aquí solo entran sus amigos y quienes le ponen dinero”, declaró.
El exdirigente lamentó además que la dirigencia nacional permaneciera “omisa”, pese a haber sido alertada sobre la situación, lo que —dijo— terminó por avalar el control interno y dejar sin canales de diálogo a la militancia inconforme.
Según sus cálculos, su salida implica la pérdida de por lo menos 5,000 votos, recordando que su equipo aportó 11,000 sufragios en la pasada consulta de reforma judicial.
“Nos vamos con la frente en alto, representamos una de las estructuras más activas del partido”, expresó.
Aunque la ruptura con el PT es total, Calvillo subrayó que él y su base continuarán respaldando los principios de la Cuarta Transformación, pero fuera de las siglas del partido.