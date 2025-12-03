Aumentan casos de VIH en La Laguna; Capasits pide reforzar educación sexual en escuelas

TORREÓN, COAH.- En este 2025 se han detectado 70 casos de VIH en La Laguna de Coahuila, informó Gerardo Zapata, director del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) en Torreón.

Este incremento en los casos refleja la importancia de fortalecer las campañas de prevención y concientización en la región, ya que la detección temprana es clave para el control de la enfermedad.

Indicó que tienen en total 550 pacientes en control o activos, lo que evidencia la necesidad de mantener una atención médica integral y continua para quienes viven con VIH, asegurando el acceso a servicios de salud y seguimiento adecuado.

Explicó que el principal riesgo de contagio son las relaciones sexuales sin protección, por lo que enfatizó la relevancia de promover el uso del preservativo y la educación sexual responsable entre la población joven.

La media de la edad de los pacientes es de 20 años en adelante, pero hay casos de 17 años, lo cual subraya la vulnerabilidad de los adolescentes ante esta problemática.

Recomendó a los padres de los adolescentes hablar con ellos sobre riesgos de contagios de Enfermedades de Transmisión Sexual y comentó que, muchas veces, los jóvenes reciben información no adecuada, lo que puede aumentar su exposición a situaciones de riesgo. Insistió en que la comunicación abierta y la orientación profesional son fundamentales para proteger a los menores.

Solicitó que se les permita acudir a las escuelas secundarias a ofrecer información sobre educación sexual, destacando que la prevención inicia desde edades tempranas y que el acceso a datos confiables es esencial para tomar decisiones informadas.

“Donde más barreras encontramos es en secundaria, porque dicen que nosotros vamos a invitarlos a que empiecen a tener actividad, lo que queremos es que tengan la información y que conozcan qué métodos hay para cuidarse”, explicó.

Por último, recordó que en Capasits cuentan con medicamentos gratuitos para las personas positivas a enfermedades de transmisión sexual, facilitando así el tratamiento y mejorando la calidad de vida de los pacientes.

Mencionó que, por ejemplo, en el ámbito privado el tratamiento contra el VIH podría costar entre seis mil y 14 mil pesos al mes, lo que representa una carga económica considerable para quienes no cuentan con apoyo institucional.