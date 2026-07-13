Reorientará Torreón inversión hacia agua, drenaje y mantenimiento vial

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    Reorientará Torreón inversión hacia agua, drenaje y mantenimiento vial
    Miguel Ángel Riquelme Solís afirmó que el presupuesto se ejercerá con responsabilidad y priorizando las necesidades más urgentes de Torreón. SANDRA GÓMEZ

Riquelme aseguró que Torreón mantiene finanzas sanas, pero priorizará obras de agua, pavimentación y servicios, dejando en pausa el Sistema Vial El Campesino

TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón cuenta con finanzas sólidas y una capacidad de ingreso favorable, producto de la participación de los contribuyentes y de una recaudación municipal superior a la inicialmente proyectada, afirmó el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.

No obstante, reconoció que las necesidades de infraestructura y servicios públicos son amplias, por lo que los recursos disponibles deberán ejercerse con responsabilidad y orientarse hacia los problemas que actualmente representan una mayor demanda ciudadana.

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Al referirse a la adecuación del Presupuesto de Egresos aprobada durante la sesión de Cabildo, el presidente municipal explicó que este tipo de modificaciones deberán realizarse cada vez que exista una diferencia entre los ingresos estimados y los recursos efectivamente recaudados.

Consideró satisfactorio que los ajustes presupuestales obedezcan a resultados positivos en materia de ingresos, pues reflejan una recaudación extraordinaria para el municipio y una administración con capacidad financiera para emprender acciones adicionales.

“Encontré un municipio fuerte, económicamente robusto y con ingresos considerables, gracias también a las contribuciones de los ciudadanos”, manifestó.

Riquelme Solís adelantó que cada mes se realizará una revisión detallada del estado financiero del Ayuntamiento, tanto de los ingresos como del gasto, con el propósito de conocer la disponibilidad real de recursos y definir su aplicación conforme a las demandas más urgentes de la población.

Explicó que, aunque existe una condición financiera favorable, el presupuesto no será suficiente para atender en un solo periodo todas las necesidades acumuladas de la ciudad, por lo que será indispensable establecer prioridades y evitar comprometer recursos en proyectos que no puedan concluirse.

Dentro de esta estrategia, el alcalde confirmó que el proyecto del Sistema Vial El Campesino, que contemplaba la construcción de un paso inferior en el cruce de la antigua carretera a San Pedro y el periférico Raúl López Sánchez, quedará en pausa.

La obra representaba una inversión estimada en alrededor de 400 millones de pesos y se encontraba próxima a iniciar su proceso de licitación. Sin embargo, el Gobierno Municipal determinó que actualmente no existen condiciones para abrir un nuevo frente de trabajos viales en esa zona, debido a la falta de rutas alternas suficientes para desahogar el tránsito.

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El edil señaló que mantener simultáneamente diversas obras de gran magnitud podría generar mayores afectaciones a la movilidad, especialmente en un sector que concentra un importante flujo vehicular.

Los recursos que se encontraban programados para este sistema vial serán reorientados a proyectos de pavimentación, repavimentación, bacheo y mantenimiento de calles, así como a obras de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial.

Riquelme Solís sostuvo que las necesidades hidráulicas del municipio requieren inversiones considerablemente mayores a la capacidad presupuestal disponible. Sin embargo, aseguró que mediante una correcta planeación será posible avanzar en la solución de problemas relacionados con el abasto de agua y las inundaciones que se presentan durante la temporada de lluvias en distintos sectores de Torreón.

Precisó que el Sistema Vial El Campesino sería la única obra que se dejaría temporalmente en pausa, mientras que los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución continuarán con normalidad.

El presidente municipal destacó que su administración mantendrá como criterio concluir las obras iniciadas y evitar la programación de proyectos que rebasen el periodo constitucional del actual gobierno.

Recordó que tanto en su experiencia como gobernador de Coahuila como en sus anteriores responsabilidades municipales ha procurado no comprometer recursos ni dejar obras inconclusas a las siguientes administraciones.

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“No acostumbro hacer planes más allá de mi periodo. Se hará lo que se pueda terminar durante esta administración, para que el siguiente gobierno tenga recursos suficientes y no enfrente problemas por compromisos que nosotros dejemos”, expresó.

Señaló que su primera responsabilidad será garantizar la conclusión de las obras en proceso y, posteriormente, atender las principales peticiones de los habitantes, entre las que sobresalen el suministro continuo de agua potable y el mejoramiento de los servicios básicos.

“Mi responsabilidad en este momento es poder terminar lo que está en curso y, segundo, responder a lo que la ciudadanía está reclamando. Hay muchas solicitudes relacionadas con el abastecimiento de agua; algunas colonias tienen el servicio, pero con interrupciones, y eso no es lo correcto”, apuntó.

En cuanto a la regeneración del Centro Histórico, Riquelme Solís informó que se proyectarán recursos para continuar con la segunda etapa de las obras en este sector, incluyendo acciones complementarias en el Paseo Morelos.

Reconoció los avances realizados durante la administración del alcalde Román Alberto Cepeda González, pero señaló que aún existen trabajos pendientes para consolidar la recuperación de la zona.

Las nuevas intervenciones estarán dirigidas a fortalecer la actividad comercial, mejorar la imagen urbana y generar condiciones que permitan incrementar la presencia de visitantes en el centro de la ciudad.

El alcalde reiteró que el ejercicio del presupuesto municipal se realizará con responsabilidad, transparencia y sentido social, privilegiando aquellas obras que produzcan beneficios inmediatos y permanentes para las familias de Torreón.

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Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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