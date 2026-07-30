Rescatan a caballo de carga tras colapsar por agotamiento en vía pública de Torreón

TORREÓN, COAH.- Tras colapsar en la vía pública por un presunto agotamiento, un caballo de tiro fue asegurado por personal del Municipio de Torreón, luego de que ciudadanos reportaran que el animal permanecía tendido junto al carromato que arrastraba. El incidente ocurrió sobre el bulevar Independencia, a la altura de la calle Sertoma, donde transeúntes y vecinos alertaron a los números de emergencia al observar que el ejemplar era incapaz de levantarse.

Al sitio arribaron inspectores municipales para asegurar el carromato y poner bajo resguardo al caballo. Posteriormente, el equino fue trasladado para recibir una valoración por parte de un médico veterinario, quien determinará su estado de salud y las posibles lesiones. Con el fin de evitar que el ejemplar vuelva a realizar trabajos pesados, las autoridades incorporaron a su propietario al programa municipal de reconversión, el cual busca sustituir la tracción animal por unidades motorizadas. De acuerdo con la información municipal, este programa tiene como objetivo erradicar de manera gradual el uso de caballos para el acarreo de escombros o mercancías, una práctica que puede someter a los animales a largas jornadas de trabajo, altas temperaturas y deshidratación.

La agrupación Defensoría Animalista de La Laguna reconoció la actuación de la administración municipal y destacó el apoyo del titular de Inspección y Verificación, Pablo Fernández, así como del personal que atendió el reporte. El caso reavivó el llamado de organizaciones y ciudadanos para fortalecer la vigilancia contra el maltrato hacia animales de trabajo e insistir en la importancia de reportar cualquier caso de explotación o descuido.