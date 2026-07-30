Rescatan a caballo de carga tras colapsar por agotamiento en vía pública de Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Rescatan a caballo de carga tras colapsar por agotamiento en vía pública de Torreón
    El caballo colapsó mientras jalaba un carromato sobre el bulevar Independencia, lo que movilizó a autoridades municipales. SANDRA GÓMEZ

El equino recibió atención veterinaria luego de quedar tendido sobre el bulevar Independencia; su propietario será incorporado al programa de sustitución de carromatos

TORREÓN, COAH.- Tras colapsar en la vía pública por un presunto agotamiento, un caballo de tiro fue asegurado por personal del Municipio de Torreón, luego de que ciudadanos reportaran que el animal permanecía tendido junto al carromato que arrastraba.

El incidente ocurrió sobre el bulevar Independencia, a la altura de la calle Sertoma, donde transeúntes y vecinos alertaron a los números de emergencia al observar que el ejemplar era incapaz de levantarse.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/mueren-madre-e-hijo-durante-incendio-en-vivienda-de-la-abastos-en-torreon-NH22520872

Al sitio arribaron inspectores municipales para asegurar el carromato y poner bajo resguardo al caballo. Posteriormente, el equino fue trasladado para recibir una valoración por parte de un médico veterinario, quien determinará su estado de salud y las posibles lesiones.

Con el fin de evitar que el ejemplar vuelva a realizar trabajos pesados, las autoridades incorporaron a su propietario al programa municipal de reconversión, el cual busca sustituir la tracción animal por unidades motorizadas.

De acuerdo con la información municipal, este programa tiene como objetivo erradicar de manera gradual el uso de caballos para el acarreo de escombros o mercancías, una práctica que puede someter a los animales a largas jornadas de trabajo, altas temperaturas y deshidratación.

$!El carromato fue asegurado por personal del Municipio tras el rescate del equino.
El carromato fue asegurado por personal del Municipio tras el rescate del equino. SANDRA GÓMEZ

La agrupación Defensoría Animalista de La Laguna reconoció la actuación de la administración municipal y destacó el apoyo del titular de Inspección y Verificación, Pablo Fernández, así como del personal que atendió el reporte.

El caso reavivó el llamado de organizaciones y ciudadanos para fortalecer la vigilancia contra el maltrato hacia animales de trabajo e insistir en la importancia de reportar cualquier caso de explotación o descuido.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Rescate Animal
protección de animales

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Contenedores saturados y residuos acumulados forman parte de los reportes ciudadanos sobre el servicio de recolección en Monclova.

Basura acumulada exhibe fallas en recolección de basura en Monclova
El Cabildo de Acuña aprobó por mayoría el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre de 2026.

Aprueba Cabildo de Acuña, Coahuila informe financiero; aumenta ingreso por predial, pero egresos rebasan ingresos
El alcalde Miguel Ángel Riquelme consideró que Torreón y Gómez Palacio deben contar con mediciones independientes dentro de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana.

Miguel Riquelme respalda evaluación individual de Torreón y Gómez Palacio en la ENSU
Los casos más recientes de gusano barrenador en Saltillo se registraron en un gato y tres perros.

Un gato y tres lomitos dan positivo a miasis por gusano barrenador en Saltillo

Todo el peso de la ley

Todo el peso de la ley
In-KRILL-dulos

In-KRILL-dulos
true

Morena Coahuila: Diego del Bosque y Américo Villarreal, en ruta para salir en septiembre
true

POLITICÓN: Viviendas del Bienestar Coahuila, ¿por qué validó Infonavit casas con fallas estructurales?