Mueren madre e hijo durante incendio en vivienda de la Abastos en Torreón

Según informaron las autoridades, al arribar al lugar, elementos del Cuerpo de Bomberos ya realizaban las labores para sofocar el fuego, mientras varios vecinos intentaban ingresar al domicilio con la intención de rescatar a las personas que permanecían en el interior.

Torreón, Coahuila.- Una mujer de 28 años y su hijo de ocho fallecieron la madrugada de este jueves al interior de una vivienda ubicada en el cruce de la calle Francisco Márquez y la avenida De la Paz, en la colonia Abastos, en Torreón . De acuerdo con los primeros reportes, ambas víctimas habrían muerto por intoxicación derivada del incendio registrado en el inmueble.

Una vez que el incendio fue controlado, los cuerpos de emergencia localizaron sin vida a Fátima Rincón, de 28 años, y al menor Logan Alejandro Rincón, de ocho.

De acuerdo con los primeros indicios, las víctimas habrían fallecido por intoxicación, ya que el fuego no alcanzó el área de la vivienda donde fueron encontradas.

Elementos de Seguridad Pública Municipal apoyaron en el desalojo de las personas que se habían congregado en el sitio, a fin de facilitar las labores de los cuerpos de emergencia y resguardar la zona.

Las autoridades acordonaron el área y realizaron las diligencias correspondientes para determinar el origen del incendio. Será mediante los peritajes y la necropsia de ley como se confirme la causa oficial del fallecimiento de madre e hijo.