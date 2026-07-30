Mueren madre e hijo durante incendio en vivienda de la Abastos en Torreón

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    Mueren madre e hijo durante incendio en vivienda de la Abastos en Torreón
    Elementos de Bomberos y corporaciones de seguridad trabajaron durante la madrugada para controlar el incendio y permitir el inicio de las diligencias periciales. SANDRA GÓMEZ

Tras sofocar el fuego, bomberos localizaron los cuerpos de una mujer de 28 años y su hijo de ocho; los primeros indicios apuntan a una posible intoxicación

Torreón, Coahuila.- Una mujer de 28 años y su hijo de ocho fallecieron la madrugada de este jueves al interior de una vivienda ubicada en el cruce de la calle Francisco Márquez y la avenida De la Paz, en la colonia Abastos, en Torreón. De acuerdo con los primeros reportes, ambas víctimas habrían muerto por intoxicación derivada del incendio registrado en el inmueble.

Según informaron las autoridades, al arribar al lugar, elementos del Cuerpo de Bomberos ya realizaban las labores para sofocar el fuego, mientras varios vecinos intentaban ingresar al domicilio con la intención de rescatar a las personas que permanecían en el interior.

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Una vez que el incendio fue controlado, los cuerpos de emergencia localizaron sin vida a Fátima Rincón, de 28 años, y al menor Logan Alejandro Rincón, de ocho.

De acuerdo con los primeros indicios, las víctimas habrían fallecido por intoxicación, ya que el fuego no alcanzó el área de la vivienda donde fueron encontradas.

Elementos de Seguridad Pública Municipal apoyaron en el desalojo de las personas que se habían congregado en el sitio, a fin de facilitar las labores de los cuerpos de emergencia y resguardar la zona.

Las autoridades acordonaron el área y realizaron las diligencias correspondientes para determinar el origen del incendio. Será mediante los peritajes y la necropsia de ley como se confirme la causa oficial del fallecimiento de madre e hijo.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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