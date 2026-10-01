Rescatan a niño que queda colgado de la rueda de la fortuna en la feria de Torreón

TORREÓN, COAH.- Un niño fue rescatado sin lesiones tras quedar suspendido de una canasta de la rueda de la fortuna en la Feria de Torreón, durante la madrugada de este jueves. El operador detuvo la atracción y personal auxiliar intervino para ponerlo a salvo. La Coordinación Regional Laguna de Protección Civil informó que los datos recabados hasta el momento descartan una falla mecánica o una operación incorrecta del juego. La dependencia mantiene abierta la verificación para esclarecer las circunstancias.

Espectaculares García identificó la atracción como “La Grande Roue”. En un comunicado, explicó que el menor ingresó por una zona no destinada al acceso de visitantes y posteriormente se sujetó de una de las canastas. “Al detectar la situación, el operador activó el procedimiento de emergencia correspondiente y, junto con el personal auxiliar, realizó las maniobras necesarias para auxiliar al menor y permitir su descenso de manera segura”, señaló la compañía. El reporte inicial de Protección Civil sitúa el incidente alrededor de las 00:30 horas. Según la reconstrucción realizada con información del operador y familiares, la madre había abordado el juego con otros acompañantes, mientras el padre permanecía afuera con dos menores.

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La empresa describió un momento posterior: cuando los trabajadores buscaron a los padres tras auxiliar al niño, la madre descendió de la rueda y el padre llegó de una atracción cercana. Añadió que el menor fue entregado a petición de sus padres, quienes se retiraron de inmediato. El episodio quedó registrado en un video. Protección Civil tuvo conocimiento de las imágenes aproximadamente a las 03:00 horas y contactó a los responsables de los juegos para conocer lo ocurrido. Espectaculares García llamó a madres, padres y tutores a mantener supervisión cercana de los menores, especialmente junto a las atracciones. Recordó que deben permanecer acompañados por un adulto, respetar accesos y señalizaciones, y seguir las indicaciones del personal. La compañía aseguró que continuará reforzando sus medidas preventivas y protocolos de seguridad.