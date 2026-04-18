Restablecen servicio de agua en el oriente de Torreón tras reparación de bomba 76

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Torreón
/ 18 abril 2026
    Restablecen servicio de agua en el oriente de Torreón tras reparación de bomba 76

El gerente general del organismo, Roberto Escalante González, detalló que la rehabilitación del equipo, ubicado junto a Ciudad Universitaria, se agilizó por instrucción directa del alcalde Román Alberto Cepeda González, con el fin de minimizar las afectaciones a la ciudadanía.

Torreón, Coahuila. | Luego de concluir las labores de mantenimiento y reparación, el SIMAS Torreón anunció que este sábado quedó restablecida la operación de la bomba 76, normalizando el flujo de agua potable en diversos sectores del oriente de la ciudad.

El gerente general del organismo, Roberto Escalante González, detalló que la rehabilitación del equipo, ubicado junto a Ciudad Universitaria, se agilizó por instrucción directa del alcalde Román Alberto Cepeda González, con el fin de minimizar las afectaciones a la ciudadanía.

Sectores beneficiadosCon la reactivación del sistema, el suministro se ha regularizado en las siguientes zonas:

Instituciones Educativas: Ciudad Universitaria y la Universidad Tecnológica de Torreón (UTT).

Sector Salud: Hospital General de Torreón y Hospital del ISSSTE.

Colonias: Villas del Sol y Jardines Universidad.

“Desde la noche de ayer se iniciaron los trabajos de purga en la bomba 76, permitiendo que desde las primeras horas de este sábado el agua llegara nuevamente a los hogares, planteles y hospitales mediante la red hidráulica”, explicó Escalante González.

Durante los días que el equipo permaneció fuera de servicio, el SIMAS implementó un operativo de abastecimiento mediante pipas para garantizar que los hospitales y universidades no interrumpieran sus actividades.

El funcionario subrayó que se mantuvo una comunicación estrecha con los representantes de las zonas afectadas hasta confirmar el restablecimiento total.

Para reportes sobre el suministro o drenaje, el organismo recuerda a la población los siguientes contactos:

WhatsApp: 870 171 41 97Call Center: 871 690 95 95Conmutador: 871 749 17 00

Facebook: SIMAS TORREÓN

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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