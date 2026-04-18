Saltillo: Acuden tres empresas para hacer proyecto ejecutivo de Nuevo Forum de Expo Coahuila

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Saltillo
/ 18 abril 2026
    Saltillo: Acuden tres empresas para hacer proyecto ejecutivo de Nuevo Forum de Expo Coahuila
    Este es uno de los proyectos clave que fueron anunciados recientemente por el Gobierno del Estado. Especial

Dos empresas de Monclova y una de Saltillo acudieron a la Junta de Aclaraciones realizada esta semana en las instalaciones de la SIDUM

Tres empresas se registraron en la Junta de Aclaraciones correspondiente a la licitación abierta para la elaboración del proyecto ejecutivo del Gran Forum, que se construirá en Expo Coahuila, en Saltillo.

De acuerdo con documentos públicos, las compañías Triturados Castaños, S.A. de C.V.; Jorge Armando Coronado Pérez, y Constructora Casteldefels, S.A. de C.V., son las licitantes inscritas en el proceso.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/nuevo-centro-de-convenciones-y-conciertos-de-saltillo-forum-en-recinto-ferial-debe-construirse-este-ano-FE19846535

Una revisión realizada por VANGUARDIA al Padrón de Proveedores de Coahuila confirmó que las dos primeras tienen sede en Monclova, mientras que la tercera se ubica en Saltillo. Las tres cuentan con registro vigente.

La junta de aclaraciones se llevó a cabo el pasado jueves 16 de abril en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila (SIDUM).

Durante el encuentro, la dependencia informó a las empresas que se otorgará un anticipo del 30 por ciento para la obra y que no habrá una segunda junta de aclaraciones.

Ninguna de las empresas formuló preguntas durante el proceso, que tuvo una duración aproximada de 10 minutos.

Será el próximo miércoles cuando se realice la apertura de proposiciones económicas, mientras que el fallo se emitirá el 29 de abril, con el arranque de los trabajos previsto para el 4 de mayo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo-licitan-estudios-de-mecanicas-de-suelo-para-gran-forum-de-expo-coahuila-MF19947847

El Forum fue anunciado en octubre pasado por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, como parte del proyecto Expo Coahuila.

Se prevé que el recinto albergue conciertos, exposiciones y convenciones, con una capacidad estimada de entre 6 mil y 12 mil espectadores.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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