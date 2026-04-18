Saltillo: Acuden tres empresas para hacer proyecto ejecutivo de Nuevo Forum de Expo Coahuila

Tres empresas se registraron en la Junta de Aclaraciones correspondiente a la licitación abierta para la elaboración del proyecto ejecutivo del Gran Forum, que se construirá en Expo Coahuila, en Saltillo. De acuerdo con documentos públicos, las compañías Triturados Castaños, S.A. de C.V.; Jorge Armando Coronado Pérez, y Constructora Casteldefels, S.A. de C.V., son las licitantes inscritas en el proceso.

Una revisión realizada por VANGUARDIA al Padrón de Proveedores de Coahuila confirmó que las dos primeras tienen sede en Monclova, mientras que la tercera se ubica en Saltillo. Las tres cuentan con registro vigente. La junta de aclaraciones se llevó a cabo el pasado jueves 16 de abril en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila (SIDUM). Durante el encuentro, la dependencia informó a las empresas que se otorgará un anticipo del 30 por ciento para la obra y que no habrá una segunda junta de aclaraciones.

Ninguna de las empresas formuló preguntas durante el proceso, que tuvo una duración aproximada de 10 minutos. Será el próximo miércoles cuando se realice la apertura de proposiciones económicas, mientras que el fallo se emitirá el 29 de abril, con el arranque de los trabajos previsto para el 4 de mayo.

El Forum fue anunciado en octubre pasado por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, como parte del proyecto Expo Coahuila. Se prevé que el recinto albergue conciertos, exposiciones y convenciones, con una capacidad estimada de entre 6 mil y 12 mil espectadores.

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