Restablecen servicio de agua en la colonia Vicente Guerrero de Torreón, tras reparar tanque vandalizado

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    Restablecen servicio de agua en la colonia Vicente Guerrero de Torreón, tras reparar tanque vandalizado
    Trabajos complejos realizó personal de Simas para poner en funcionamiento el motor del tanque de almacenamiento de la colonia Vicente Guerrero. CORTESÍA
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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Luego de cuatro días, finalmente se integró a la red el tanque que abastece a amplio sector de la ciudad

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón informó que quedó completamente restablecido el suministro de agua potable en la parte alta de la colonia Vicente Guerrero. Esto ocurre luego de que el personal técnico del organismo lograra reparar e integrar con éxito el tanque de almacenamiento de dicho sector a la red de distribución.

La problemática, que había sido reportada desde el pasado lunes, se originó debido a que personas ajenas al organismo operador realizaron un corte deliberado en el cable conectado al motor del tanque. Este acto de sabotaje no solo interrumpió el servicio, sino que complicó severamente las maniobras de reparación para el personal de la paramunicipal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-suma-31-casos-de-gusano-barrenador-15-siguen-activos-AC20993939

Roberto Escalante González, gerente general de Simas-Torreón, explicó que el equipo técnico tuvo que realizar trabajos complejos que incluyeron la apertura del motor para poder llevar a cabo un recableado interno, ya que los daños provocados por el vandalismo tenían la clara intención de dejar la infraestructura fuera de operación por un tiempo prolongado.

Durante los días que duró la suspensión temporal del suministro en la parte alta de la colonia —zona única afectada por este tanque—, las familias damnificadas fueron atendidas mediante el reparto de agua potable a través de camiones cisterna (pipas).

Ante esta situación, el titular de Simas señaló que se mantiene una vigilancia permanente en los pozos y tanques de la ciudad para prevenir futuros daños a la infraestructura hidráulica. Asimismo, detalló que por cada acto vandálico detectado se interpone la denuncia penal correspondiente ante las autoridades.

Para frenar estos ilícitos que afectan directamente a los usuarios, el organismo opera en coordinación constante con la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Finalmente, se exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier actividad sospechosa en las instalaciones del sistema a través del WhatsApp 870 171 41 97, el Call Center 871 690 95 95 o la página de Facebook SIMAS TORREÓN.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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