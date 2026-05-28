Restablecen servicio de agua en la colonia Vicente Guerrero de Torreón, tras reparar tanque vandalizado

La problemática, que había sido reportada desde el pasado lunes, se originó debido a que personas ajenas al organismo operador realizaron un corte deliberado en el cable conectado al motor del tanque. Este acto de sabotaje no solo interrumpió el servicio, sino que complicó severamente las maniobras de reparación para el personal de la paramunicipal.

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón informó que quedó completamente restablecido el suministro de agua potable en la parte alta de la colonia Vicente Guerrero. Esto ocurre luego de que el personal técnico del organismo lograra reparar e integrar con éxito el tanque de almacenamiento de dicho sector a la red de distribución.

Roberto Escalante González, gerente general de Simas-Torreón, explicó que el equipo técnico tuvo que realizar trabajos complejos que incluyeron la apertura del motor para poder llevar a cabo un recableado interno, ya que los daños provocados por el vandalismo tenían la clara intención de dejar la infraestructura fuera de operación por un tiempo prolongado.

Durante los días que duró la suspensión temporal del suministro en la parte alta de la colonia —zona única afectada por este tanque—, las familias damnificadas fueron atendidas mediante el reparto de agua potable a través de camiones cisterna (pipas).

Ante esta situación, el titular de Simas señaló que se mantiene una vigilancia permanente en los pozos y tanques de la ciudad para prevenir futuros daños a la infraestructura hidráulica. Asimismo, detalló que por cada acto vandálico detectado se interpone la denuncia penal correspondiente ante las autoridades.

Para frenar estos ilícitos que afectan directamente a los usuarios, el organismo opera en coordinación constante con la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Finalmente, se exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier actividad sospechosa en las instalaciones del sistema a través del WhatsApp 870 171 41 97, el Call Center 871 690 95 95 o la página de Facebook SIMAS TORREÓN.