Coahuila suma 31 casos de gusano barrenador; 15 siguen activos

Saltillo encabeza el registro estatal con 10 casos acumulados, aunque actualmente solo tres continúan activos. Le siguen Arteaga con cinco contagios, así como General Cepeda y Múzquiz, con cuatro casos cada uno.

A casi un mes de haberse detectado el primer brote en Coahuila , la entidad acumula 31 casos de gusano barrenador, de los cuales 15 permanecen activos y 16 ya fueron recuperados, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de SENASICA.

También se han detectado casos en Castaños, que suma tres; mientras que Monclova, Ramos Arizpe, Sabinas, San Juan de Sabinas y Zaragoza reportan uno respectivamente.

El caso confirmado en Zaragoza mantiene alerta a las autoridades por tratarse del municipio más cercano a la frontera y porque el contagio continúa activo.

A nivel nacional, la cifra acumulada asciende a 26 mil 172 casos, con mil 997 activos. Aunque el ganado bovino concentra la mayoría de los reportes, con 16 mil 618, la plaga también afecta a otras especies y a personas.

Según las cifras oficiales, existen además 4 mil 981 casos en perros, 144 en gatos y 292 contagios en humanos en el país. Las autoridades federales señalaron que no existe un tratamiento específico contra el gusano barrenador, por lo que la atención médica se enfoca en controlar síntomas y evitar complicaciones. Asimismo, exhortaron a mantener medidas de higiene y limpieza para reducir riesgos de propagación.