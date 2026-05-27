Coahuila suma 31 casos de gusano barrenador; 15 siguen activos

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    Coahuila suma 31 casos de gusano barrenador; 15 siguen activos
    Saltillo concentra el mayor número de casos de gusano barrenador en Coahuila, mientras autoridades mantienen monitoreo en distintas regiones del estado. ARCHIVO

Saltillo concentra el mayor número de reportes en la entidad, mientras autoridades advierten que la plaga también afecta a perros, gatos y humanos

A casi un mes de haberse detectado el primer brote en Coahuila, la entidad acumula 31 casos de gusano barrenador, de los cuales 15 permanecen activos y 16 ya fueron recuperados, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de SENASICA.

Saltillo encabeza el registro estatal con 10 casos acumulados, aunque actualmente solo tres continúan activos. Le siguen Arteaga con cinco contagios, así como General Cepeda y Múzquiz, con cuatro casos cada uno.

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También se han detectado casos en Castaños, que suma tres; mientras que Monclova, Ramos Arizpe, Sabinas, San Juan de Sabinas y Zaragoza reportan uno respectivamente.

El caso confirmado en Zaragoza mantiene alerta a las autoridades por tratarse del municipio más cercano a la frontera y porque el contagio continúa activo.

A nivel nacional, la cifra acumulada asciende a 26 mil 172 casos, con mil 997 activos. Aunque el ganado bovino concentra la mayoría de los reportes, con 16 mil 618, la plaga también afecta a otras especies y a personas.

Según las cifras oficiales, existen además 4 mil 981 casos en perros, 144 en gatos y 292 contagios en humanos en el país. Las autoridades federales señalaron que no existe un tratamiento específico contra el gusano barrenador, por lo que la atención médica se enfoca en controlar síntomas y evitar complicaciones. Asimismo, exhortaron a mantener medidas de higiene y limpieza para reducir riesgos de propagación.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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