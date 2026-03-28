Retiran 77 motocicletas por conductas peligrosas en Torreón

Estas acciones responden a constantes reportes de conducción peligrosa en distintos puntos de la ciudad, como la Plaza Mayor, detectados principalmente de jueves a domingo.

TORREÓN, COAH.– La titular de Tránsito y Vialidad de Torreón , Martha Alicia Faz, reportó el aseguramiento de 77 motocicletas durante la última semana, como resultado de 18 operativos implementados bajo el esquema “Conduce Seguro”.

Las unidades fueron retiradas por violaciones al reglamento, entre las que destacan piruetas, falta de equipo de seguridad, modificaciones ilegales en los escapes y exceso de velocidad.

Faz advirtió que quienes participen en carreras clandestinas serán sancionados con rigor.

Asimismo, adelantó que se busca reformar el reglamento con el objetivo de castigar con mayor severidad a quienes reincidan en estas prácticas riesgosas.

En el balance semanal, Tránsito aplicó un total de 6,700 multas, destacando el uso del dispositivo móvil al volante como una de las faltas más comunes.

Finalmente, la directora pidió a los ciudadanos extremar precauciones durante este periodo vacacional y colaborar con las autoridades mediante el reporte de conductas que pongan en riesgo la integridad de las familias laguneras.