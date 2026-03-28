Retiran 77 motocicletas por conductas peligrosas en Torreón

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Torreón
/ 28 marzo 2026
    Retiran 77 motocicletas por conductas peligrosas en Torreón
    Martha Alicia Faz destacó que se reforzará la vigilancia para prevenir accidentes. SANDRA GÓMEZ

Durante la última semana se aplicaron 6 mil 700 multas, destacando el uso del celular al volante como una de las infracciones más recurrentes

TORREÓN, COAH.– La titular de Tránsito y Vialidad de Torreón, Martha Alicia Faz, reportó el aseguramiento de 77 motocicletas durante la última semana, como resultado de 18 operativos implementados bajo el esquema “Conduce Seguro”.

Estas acciones responden a constantes reportes de conducción peligrosa en distintos puntos de la ciudad, como la Plaza Mayor, detectados principalmente de jueves a domingo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/retiran-dos-camaras-ilegales-usadas-para-vigilar-a-autoridades-en-matamoros-DN19720333

Las unidades fueron retiradas por violaciones al reglamento, entre las que destacan piruetas, falta de equipo de seguridad, modificaciones ilegales en los escapes y exceso de velocidad.

Faz advirtió que quienes participen en carreras clandestinas serán sancionados con rigor.

Asimismo, adelantó que se busca reformar el reglamento con el objetivo de castigar con mayor severidad a quienes reincidan en estas prácticas riesgosas.

En el balance semanal, Tránsito aplicó un total de 6,700 multas, destacando el uso del dispositivo móvil al volante como una de las faltas más comunes.

Finalmente, la directora pidió a los ciudadanos extremar precauciones durante este periodo vacacional y colaborar con las autoridades mediante el reporte de conductas que pongan en riesgo la integridad de las familias laguneras.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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