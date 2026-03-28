Retiran dos cámaras ilegales usadas para vigilar a autoridades en Matamoros

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Torreón
/ 28 marzo 2026
    Retiran dos cámaras ilegales usadas para vigilar a autoridades en Matamoros
    El funcionario advirtió sobre las sanciones por instalar sistemas de vigilancia ilícitos. SANDRA GÓMEZ

Autoridades mantienen operativos en colonias y ejidos para detectar dispositivos de seguridad instalados de manera ilegal

TORREÓN, COAH.– En Matamoros, Coahuila, la Fiscalía General del Estado retiró dos cámaras de videovigilancia instaladas de manera ilegal, colocadas en postes de luz para monitorear las actividades de las fuerzas de seguridad, informó el delegado de la dependencia, Carlos Rangel Gámez.

Los dispositivos fueron detectados como parte de un operativo especial, en el que se identificó que su objetivo era vigilar el movimiento de las autoridades y alertar sobre su presencia en la zona.

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La intervención se realizó de manera coordinada con la Policía Estatal, reforzando las labores de seguridad para evitar que grupos delictivos utilicen estos sistemas para obstaculizar la acción policial.

Rangel Gámez indicó que en Torreón no se han encontrado estos dispositivos “parásito”; sin embargo, continúan los operativos para su detección en colonias y ejidos colindantes con la mancha urbana.

Señaló que la instalación de estas cámaras tenía como finalidad la vigilancia ilícita y la posible prevención ante la llegada de autoridades al lugar; no obstante, es ilegal contar con estos puntos de conexión en la vía pública, a diferencia de los sistemas colocados dentro de domicilios particulares.

El marco legal establece que la instalación de estos dispositivos en espacios públicos constituye una falta grave, al considerarse una amenaza directa a la seguridad institucional y a la privacidad de las operaciones oficiales. En domicilios particulares, su uso únicamente se permite con fines personales y familiares.

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Asimismo, se busca evitar la vigilancia dirigida hacia las corporaciones de seguridad; incluso, si alguna cámara instalada en un domicilio tiene como finalidad observar la actividad policial, también puede ser objeto de sanción.

Las autoridades advirtieron que la vigilancia dirigida a la policía o a otros cuerpos de seguridad, ya sea en espacios públicos o privados, representa una violación a la ley y puede ser sancionada conforme a los procedimientos legales vigentes. Con ello, se pretende preservar la integridad de las estrategias de seguridad y evitar filtraciones de información sensible.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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