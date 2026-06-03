No aplicará Gómez Palacio Ley Seca por elecciones en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    No aplicará Gómez Palacio Ley Seca por elecciones en Coahuila
    Gómez Palacio mantendrá la venta de alcohol durante el fin de semana y reforzará los recorridos de vigilancia. ESPECIAL

La venta de alcohol continuará durante el fin de semana; autoridades reforzarán la vigilancia y mantendrán activo el operativo de alcoholimetría

GÓMEZ PALACIO, DGO.- A pesar de la jornada electoral que se llevará a cabo en el vecino estado de Coahuila y de las restricciones que esta implica, la alcaldesa Betzabé Martínez Arango informó que Gómez Palacio no aplicará Ley Seca durante el próximo fin de semana.

La presidenta municipal explicó que, aunque existe coordinación con los municipios de la zona metropolitana para homologar horarios y normativas relacionadas con la venta de alcohol, el Gobierno Municipal decidió mantener esta actividad comercial sin restricciones adicionales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/conoce-a-los-candidatos-del-distrito-16-de-coahuila-PC21109633

Como medida preventiva, las corporaciones de seguridad reforzarán los patrullajes en distintos sectores de la ciudad para preservar el orden público durante el desarrollo de los comicios en la entidad colindante.

Asimismo, el operativo de alcoholimetría continuará en sus horarios habituales con el objetivo de prevenir accidentes viales y desalentar el consumo de bebidas alcohólicas entre conductores.

Martínez Arango enfatizó que la homologación regional se limita a los horarios de funcionamiento de los establecimientos y no contempla una prohibición total para la venta de alcohol en el municipio.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a actuar con prudencia y respetar la normativa vigente para contribuir a mantener el orden en la región lagunera.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alcohol
Elecciones Coahuila
Seguridad

Localizaciones


Gómez Palacio

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Gerardo Mérida: Afinando la voz para el canto

Gerardo Mérida: Afinando la voz para el canto
true

La trampa de la soberanía
true

POLITICÓN: ¿Votar por uno y que legisle otro? La polémica que rodea a las candidaturas del PRI Coahuila
La investigación continúa en manos del Ministerio Público, que determinará la situación legal del hombre señalado como probable responsable de la agresión ocurrida en Saltillo.

Saltillo: Nora, víctima de agresión en Universidad Pueblo, se encuentra estable y en recuperación
Personal de Bomberos revisó al hombre al momento de su arribo a la estación de la colonia Guayulera, donde se confirmó que ya había fallecido.

Saltillo: se desvanece septuagenario en el baño y llega sin vida a estación de Bomberos
La delegación de Coahuila cerró la Olimpiada Nacional 2026 con un total de 122 medallas entre oros, platas y bronces.

¿Cuántas medallas ganó Coahuila en la Olimpiada Nacional 2026? Estos fueron sus mayores logros
En las últimas dos décadas, Irán amenazó repetidamente con cerrar el estrecho de Ormuz; el presidente Trump subestimó la capacidad de Irán para hacerlo.

Trump ignoró los simulacros bélicos sobre el estrecho de Ormuz
Irán y Estados Unidos intercambiaron ataques a pesar del alto el fuego, mientras continúa el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Los ataques de Irán contra Kuwait y Baréin alteran el alto al fuego con EU