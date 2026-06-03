No aplicará Gómez Palacio Ley Seca por elecciones en Coahuila

La presidenta municipal explicó que, aunque existe coordinación con los municipios de la zona metropolitana para homologar horarios y normativas relacionadas con la venta de alcohol, el Gobierno Municipal decidió mantener esta actividad comercial sin restricciones adicionales.

GÓMEZ PALACIO, DGO.- A pesar de la jornada electoral que se llevará a cabo en el vecino estado de Coahuila y de las restricciones que esta implica, la alcaldesa Betzabé Martínez Arango informó que Gómez Palacio no aplicará Ley Seca durante el próximo fin de semana.

Como medida preventiva, las corporaciones de seguridad reforzarán los patrullajes en distintos sectores de la ciudad para preservar el orden público durante el desarrollo de los comicios en la entidad colindante.

Asimismo, el operativo de alcoholimetría continuará en sus horarios habituales con el objetivo de prevenir accidentes viales y desalentar el consumo de bebidas alcohólicas entre conductores.

Martínez Arango enfatizó que la homologación regional se limita a los horarios de funcionamiento de los establecimientos y no contempla una prohibición total para la venta de alcohol en el municipio.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a actuar con prudencia y respetar la normativa vigente para contribuir a mantener el orden en la región lagunera.