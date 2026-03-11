Reubican depósito de desechos vegetales en Torreón para evitar apagones masivos

Torreón
/ 11 marzo 2026
    Fernando Villarreal Cuéllar, titular de Servicios Públicos, aclara que la reubicación del depósito de desechos vegetales es una medida preventiva. SANDRA GÓMEZ

Protestan carromateros; ahora deberán trasladar los desechos al Bosque Urbano o al centro de Compresora

TORREÓN, COAH.- Tras diversas protestas de carromateros por la clausura del centro de acopio luego de implementarse la Ley Saulo, Fernando Villarreal Cuéllar, titular de Servicios Públicos Municipales, aclaró que la medida es preventiva.

El funcionario explicó que la cercanía con una subestación de la CFE en Torreón representaba un riesgo crítico: un incendio de maleza —siniestro que ocurría mensualmente en el sitio— podría dejar sin energía eléctrica a media ciudad.

Durante una mesa de diálogo, se precisó que los trabajadores pueden seguir operando, pero deberán trasladar los restos de poda al Bosque Urbano o al centro de Compresora.

Villarreal recordó que esta acción se suma al reciente cierre del tiradero en bulevar Laguna Sur por quejas vecinales de insalubridad.

Finalmente, se anunció que el alcalde Román Cepeda presentará un programa de modernización para carromateros.

Hasta el momento, 40 trabajadores han aceptado integrarse a este esquema, donde el Ayuntamiento subsidiará cerca del 85 por ciento de la transición hacia nuevos métodos de transporte y disposición.

