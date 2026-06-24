Revelan presunta crisis interna en Morena Coahuila tras protesta en oficinas de Torreón

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    Revelan presunta crisis interna en Morena Coahuila tras protesta en oficinas de Torreón
    Los manifestantes solicitaron la intervención de la dirigencia nacional y una revisión a la operación interna del partido en Coahuila. SANDRA GÓMEZ

Militantes denunciaron presuntos favoritismos electorales, adeudos con operadores y solicitaron la intervención de la dirigencia nacional

TORREÓN, COAH.- Un conflicto interno en Morena salió a la luz tras la colocación de varias lonas de protesta en la sede del partido, ubicada sobre la calle Morelos número 81 Poniente, en Torreón.

Los mensajes señalan directamente a José Miguel Martínez, a quien los inconformes acusan de ejercer un control discrecional sobre la estructura partidista y de favorecer a determinados perfiles durante el reciente proceso electoral.

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De acuerdo con las denuncias plasmadas en las lonas, la operación política se habría concentrado en respaldar exclusivamente a los distritos encabezados por Cintia Cuevas y Fernando Hernández. Esta situación, aseguran, dejó sin apoyo a parte de la estructura electoral y generó inconformidad por la posible llegada de Hernández a una diputación plurinominal.

DENUNCIAN ADEUDOS Y PRESUNTOS MALOS MANEJOS

Además del presunto favoritismo, los manifestantes señalaron que desde la conclusión de la jornada electoral no se han cubierto pagos prometidos a personas que participaron en tareas de movilización y promoción del voto.

”Estamos hartos de los malos manejos de la Secretaría de Organización de Morena”, se lee en una de las lonas colocadas al exterior del inmueble, donde también se acusa que la dirigencia local mantiene “secuestrado” al partido.

$!Lonas con mensajes de inconformidad fueron colocadas en la sede de Morena en Torreón, donde militantes denunciaron presuntos favoritismos y malos manejos.
Lonas con mensajes de inconformidad fueron colocadas en la sede de Morena en Torreón, donde militantes denunciaron presuntos favoritismos y malos manejos. SANDRA GÓMEZ

Las expresiones de inconformidad reflejan un conflicto que, según los propios manifestantes, dejó de discutirse de manera interna para hacerse visible públicamente, con la intención de llamar la atención de la dirigencia nacional.

PIDEN INTERVENCIÓN DE LA DIRIGENCIA NACIONAL

Ante este escenario, los inconformes solicitaron la intervención de la dirigencia nacional de Morena. También pidieron una revisión de las decisiones administrativas y políticas tomadas en la estructura estatal, al considerar que han provocado divisiones al interior del partido en Coahuila.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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