Revelan presunta crisis interna en Morena Coahuila tras protesta en oficinas de Torreón

TORREÓN, COAH.- Un conflicto interno en Morena salió a la luz tras la colocación de varias lonas de protesta en la sede del partido, ubicada sobre la calle Morelos número 81 Poniente, en Torreón. Los mensajes señalan directamente a José Miguel Martínez, a quien los inconformes acusan de ejercer un control discrecional sobre la estructura partidista y de favorecer a determinados perfiles durante el reciente proceso electoral.

De acuerdo con las denuncias plasmadas en las lonas, la operación política se habría concentrado en respaldar exclusivamente a los distritos encabezados por Cintia Cuevas y Fernando Hernández. Esta situación, aseguran, dejó sin apoyo a parte de la estructura electoral y generó inconformidad por la posible llegada de Hernández a una diputación plurinominal. DENUNCIAN ADEUDOS Y PRESUNTOS MALOS MANEJOS Además del presunto favoritismo, los manifestantes señalaron que desde la conclusión de la jornada electoral no se han cubierto pagos prometidos a personas que participaron en tareas de movilización y promoción del voto. ”Estamos hartos de los malos manejos de la Secretaría de Organización de Morena”, se lee en una de las lonas colocadas al exterior del inmueble, donde también se acusa que la dirigencia local mantiene “secuestrado” al partido.

Las expresiones de inconformidad reflejan un conflicto que, según los propios manifestantes, dejó de discutirse de manera interna para hacerse visible públicamente, con la intención de llamar la atención de la dirigencia nacional. PIDEN INTERVENCIÓN DE LA DIRIGENCIA NACIONAL Ante este escenario, los inconformes solicitaron la intervención de la dirigencia nacional de Morena. También pidieron una revisión de las decisiones administrativas y políticas tomadas en la estructura estatal, al considerar que han provocado divisiones al interior del partido en Coahuila.

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