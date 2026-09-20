Revisará Ayuntamiento de Torreón compromisos pendientes con vecinos de Villa Florida

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    Revisará Ayuntamiento de Torreón compromisos pendientes con vecinos de Villa Florida
    El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís confirmó que el Ayuntamiento revisará las minutas previas para atender los reclamos de los habitantes de Villa Florida. SANDRA GÓMEZ

El alcalde, Miguel Ángel Riquelme Solís, sostendrá una reunión con familias del sector para evaluar los acuerdos sobre posibles daños a viviendas derivados de la construcción del Sistema Vial

TORREÓN, COAHUILA.— El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, anunció que en los próximos días sostendrá una reunión con vecinos de la colonia Villa Florida, con el propósito de revisar y dar seguimiento a los compromisos asumidos por el Municipio con las familias del sector tras la construcción del Sistema Vial Villa Florida, obra concluida en abril pasado.

El edil señaló que la administración municipal respetará los acuerdos formalizados por gestiones anteriores, enfocándose de manera prioritaria en atender las posibles afectaciones estructurales en las viviendas de la zona, habitada en su mayoría por adultos mayores.

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Para avanzar en la atención, personal del Ayuntamiento comenzó el cotejo de las minutas y expedientes generados durante el desarrollo de la obra vial, a fin de determinar qué peticiones permanecen pendientes.

“Si hay compromisos que quedaron establecidos en minuta, se van a cumplir”, aseveró el munícipe, destacando la importancia de brindar tranquilidad a las familias y evitar que la resolución del problema se retrase de forma innecesaria.

Riquelme Solís reconoció que, tras rendir protesta en julio para asumir la conclusión del periodo administrativo 2024-2027, diversas dependencias se encuentran reorganizando sus procesos para resolver expedientes heredados; no obstante, afirmó que la situación en Villa Florida se encuentra plenamente identificada.

“No hay por qué estarle dando vueltas a un asunto que está muy puntualmente established”, concluyó, tras reiterar que mantendrá una política de diálogo y continuidad institucional.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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