Revisará Ayuntamiento de Torreón compromisos pendientes con vecinos de Villa Florida

El edil señaló que la administración municipal respetará los acuerdos formalizados por gestiones anteriores, enfocándose de manera prioritaria en atender las posibles afectaciones estructurales en las viviendas de la zona, habitada en su mayoría por adultos mayores.

TORREÓN, COAHUILA.— El alcalde de Torreón , Miguel Ángel Riquelme Solís, anunció que en los próximos días sostendrá una reunión con vecinos de la colonia Villa Florida, con el propósito de revisar y dar seguimiento a los compromisos asumidos por el Municipio con las familias del sector tras la construcción del Sistema Vial Villa Florida, obra concluida en abril pasado.

Para avanzar en la atención, personal del Ayuntamiento comenzó el cotejo de las minutas y expedientes generados durante el desarrollo de la obra vial, a fin de determinar qué peticiones permanecen pendientes.

“Si hay compromisos que quedaron establecidos en minuta, se van a cumplir”, aseveró el munícipe, destacando la importancia de brindar tranquilidad a las familias y evitar que la resolución del problema se retrase de forma innecesaria.

Riquelme Solís reconoció que, tras rendir protesta en julio para asumir la conclusión del periodo administrativo 2024-2027, diversas dependencias se encuentran reorganizando sus procesos para resolver expedientes heredados; no obstante, afirmó que la situación en Villa Florida se encuentra plenamente identificada.

“No hay por qué estarle dando vueltas a un asunto que está muy puntualmente established”, concluyó, tras reiterar que mantendrá una política de diálogo y continuidad institucional.