Invitan a Feria de Proveedores para vincular empresas con cadenas comerciales en Torreón

De acuerdo con la información difundida por la dependencia municipal, el evento se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Torreón y forma parte de la estrategia para fortalecer la proveeduría regional, además de la atracción de inversiones.

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Desarrollo Económico de Torreón anunció la realización de una Feria de Proveedores el próximo 8 de julio, con el objetivo de vincular a empresas locales de distintos sectores con oportunidades de negocio a través del Programa de Desarrollo de Proveedores impulsado junto con la cadena HEB.

Según lo informado, el programa está orientado al nuevo formato comercial ”Mi Tienda del Ahorro”, con la intención de incorporar productos elaborados por empresas de Torreón y del estado de Coahuila a esa cadena comercial.

Marcelo Valdés Quintanilla, director de Desarrollo Económico, señaló que el propósito es identificar y vincular proveedores locales de distintos giros con oportunidades reales de negocio, a fin de impulsar la competitividad y el crecimiento de las empresas de la región.

Las empresas interesadas deberán registrarse previamente a través del formulario disponible en https://forms.gle/pUTR5Hvao1S9LKfR6, donde proporcionarán información sobre su empresa y los productos que ofrecen. De acuerdo con la dependencia, esos datos permitirán evaluar su perfil e iniciar el proceso de vinculación comercial.

De acuerdo con la dependencia, este tipo de iniciativas también busca fortalecer la economía regional mediante la generación de espacios de contacto entre empresas locales y grandes cadenas comerciales, además de favorecer la creación de empleos y el desarrollo económico sostenible.