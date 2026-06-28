Invitan a Feria de Proveedores para vincular empresas con cadenas comerciales en Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Invitan a Feria de Proveedores para vincular empresas con cadenas comerciales en Torreón
    Marcelo Valdés Quintanilla destacó que el fortalecimiento de la proveeduría local forma parte de la estrategia para impulsar la economía regional. SANDRA GÓMEZ

El encuentro, previsto para el 8 de julio, busca integrar negocios de la región al programa de proveeduría de HEB para “Mi Tienda del Ahorro”

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Desarrollo Económico de Torreón anunció la realización de una Feria de Proveedores el próximo 8 de julio, con el objetivo de vincular a empresas locales de distintos sectores con oportunidades de negocio a través del Programa de Desarrollo de Proveedores impulsado junto con la cadena HEB.

De acuerdo con la información difundida por la dependencia municipal, el evento se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Torreón y forma parte de la estrategia para fortalecer la proveeduría regional, además de la atracción de inversiones.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/coparmex-laguna-exige-soluciones-ante-apagones-y-propone-energias-limpias-PH21731907

Según lo informado, el programa está orientado al nuevo formato comercial ”Mi Tienda del Ahorro”, con la intención de incorporar productos elaborados por empresas de Torreón y del estado de Coahuila a esa cadena comercial.

Marcelo Valdés Quintanilla, director de Desarrollo Económico, señaló que el propósito es identificar y vincular proveedores locales de distintos giros con oportunidades reales de negocio, a fin de impulsar la competitividad y el crecimiento de las empresas de la región.

Las empresas interesadas deberán registrarse previamente a través del formulario disponible en https://forms.gle/pUTR5Hvao1S9LKfR6, donde proporcionarán información sobre su empresa y los productos que ofrecen. De acuerdo con la dependencia, esos datos permitirán evaluar su perfil e iniciar el proceso de vinculación comercial.

De acuerdo con la dependencia, este tipo de iniciativas también busca fortalecer la economía regional mediante la generación de espacios de contacto entre empresas locales y grandes cadenas comerciales, además de favorecer la creación de empleos y el desarrollo económico sostenible.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Economía
comerciantes
Ferias

Localizaciones


Torreón

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
UNSPLASH

Educación Sexual Integral frente a los prejuicios sociales
CUARTOSCURO

Desaparecidos: México exhibido en la ONU

NosotrAs: Las ovejas moradas

NosotrAs: Las ovejas moradas

Distorsiona clóset estadísticas: Coahuila podría estar contando solo a la mitad de su población LGBT+: San Aelredo

Distorsiona clóset estadísticas: Coahuila podría estar contando solo a la mitad de su población LGBT+: San Aelredo
Roberto Carlos confirmó mediante un video que visitará Saltillo el próximo 2 de julio para participar en el FutFest 2026.

Roberto Carlos confirma su encuentro con la afición en FutFest Saltillo
Grado de inversión en la 4T

Grado de inversión en la 4T
Duro golpe

Duro golpe
Conductores de plataformas denunciaron el reinicio de inspecciones y expresaron preocupación por las sanciones económicas.

Reportan multas de hasta 35 mil pesos durante operativos a Uber y DiDi en Torreón