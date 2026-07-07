Miguel Riquelme plantea rescate financiero del SIMAS Torreón para mejorar abasto de agua

El presidente municipal explicó que actualmente se realiza una revisión detallada de las condiciones financieras, administrativas y operativas del organismo, con la finalidad de conocer con precisión sus necesidades y definir las acciones que deberán emprenderse para garantizar un servicio más eficiente a la población.

TORREÓN, COAH.- El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís , aseguró que existen buenas expectativas para mejorar el servicio de agua potable en la ciudad, mediante un plan que incluye el saneamiento de las finanzas del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), una mejor distribución de los recursos y el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica.

Entre las medidas previstas se encuentra una reingeniería financiera que permita al SIMAS contar con recursos suficientes para brindar mantenimiento constante a los pozos, cárcamos, tuberías y demás instalaciones que forman parte de la red hidráulica de Torreón.

Asimismo, se contempla la perforación y puesta en operación de nuevas fuentes de abastecimiento, con el propósito de aumentar la disponibilidad de agua y atender de mejor manera a las colonias que enfrentan problemas de baja presión, interrupciones o suministro insuficiente.

Riquelme Solís reconoció que el organismo operador arrastra desde hace varios años una situación económica complicada y que sus números actuales no son los más favorables. Sin embargo, aclaró que no se trata de un problema reciente y confió en que, con orden financiero, planeación y una adecuada aplicación de los recursos, será posible comenzar a corregir las deficiencias.

Indicó que la revisión concluirá en los próximos días y que posteriormente se convocará a una reunión del Consejo Directivo del SIMAS, en la que se analizará el estado que guarda el sistema de agua potable y alcantarillado.

Una vez concluido este proceso, los resultados serán presentados públicamente, como parte del compromiso de transparencia asumido por la administración municipal.

“Quiero que la ciudadanía tenga la certeza de que vamos a actuar con transparencia, tanto para definir el proyecto que se requiere para garantizar el suministro de agua potable como para informar claramente sobre las condiciones en las que se encuentra la administración pública”, manifestó.

El alcalde agregó que el municipio ha registrado una captación extraordinaria de ingresos, situación que permitirá disponer de mayores recursos para poner en marcha proyectos de infraestructura y servicios públicos.

Subrayó que el agua potable será uno de los principales ejes de su gobierno, junto con la rehabilitación del drenaje, la pavimentación, el bacheo y la modernización del transporte público.

Riquelme Solís sostuvo que estos cinco rubros concentran algunas de las demandas más sentidas de las familias torreonenses, por lo que su administración buscará atenderlas mediante proyectos viables, responsables y con beneficios directos para las colonias.

Finalmente, señaló que el objetivo no será únicamente resolver las fallas inmediatas, sino construir un sistema de agua más estable, con capacidad financiera, mantenimiento preventivo y obras que permitan responder al crecimiento y a las necesidades futuras de Torreón.