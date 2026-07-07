Miguel Riquelme plantea rescate financiero del SIMAS Torreón para mejorar abasto de agua

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    Miguel Riquelme plantea rescate financiero del SIMAS Torreón para mejorar abasto de agua
    Miguel Ángel Riquelme Solís informó que el SIMAS será sometido a una revisión financiera y operativa para definir acciones que permitan mejorar el servicio de agua potable en Torreón. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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El alcalde anunció una revisión integral de la paramunicipal y una estrategia financiera para fortalecer la infraestructura hidráulica y mejorar el suministro de agua potable

TORREÓN, COAH.- El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, aseguró que existen buenas expectativas para mejorar el servicio de agua potable en la ciudad, mediante un plan que incluye el saneamiento de las finanzas del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), una mejor distribución de los recursos y el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica.

El presidente municipal explicó que actualmente se realiza una revisión detallada de las condiciones financieras, administrativas y operativas del organismo, con la finalidad de conocer con precisión sus necesidades y definir las acciones que deberán emprenderse para garantizar un servicio más eficiente a la población.

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Entre las medidas previstas se encuentra una reingeniería financiera que permita al SIMAS contar con recursos suficientes para brindar mantenimiento constante a los pozos, cárcamos, tuberías y demás instalaciones que forman parte de la red hidráulica de Torreón.

Asimismo, se contempla la perforación y puesta en operación de nuevas fuentes de abastecimiento, con el propósito de aumentar la disponibilidad de agua y atender de mejor manera a las colonias que enfrentan problemas de baja presión, interrupciones o suministro insuficiente.

Riquelme Solís reconoció que el organismo operador arrastra desde hace varios años una situación económica complicada y que sus números actuales no son los más favorables. Sin embargo, aclaró que no se trata de un problema reciente y confió en que, con orden financiero, planeación y una adecuada aplicación de los recursos, será posible comenzar a corregir las deficiencias.

Indicó que la revisión concluirá en los próximos días y que posteriormente se convocará a una reunión del Consejo Directivo del SIMAS, en la que se analizará el estado que guarda el sistema de agua potable y alcantarillado.

Una vez concluido este proceso, los resultados serán presentados públicamente, como parte del compromiso de transparencia asumido por la administración municipal.

“Quiero que la ciudadanía tenga la certeza de que vamos a actuar con transparencia, tanto para definir el proyecto que se requiere para garantizar el suministro de agua potable como para informar claramente sobre las condiciones en las que se encuentra la administración pública”, manifestó.

El alcalde agregó que el municipio ha registrado una captación extraordinaria de ingresos, situación que permitirá disponer de mayores recursos para poner en marcha proyectos de infraestructura y servicios públicos.

Subrayó que el agua potable será uno de los principales ejes de su gobierno, junto con la rehabilitación del drenaje, la pavimentación, el bacheo y la modernización del transporte público.

Riquelme Solís sostuvo que estos cinco rubros concentran algunas de las demandas más sentidas de las familias torreonenses, por lo que su administración buscará atenderlas mediante proyectos viables, responsables y con beneficios directos para las colonias.

Finalmente, señaló que el objetivo no será únicamente resolver las fallas inmediatas, sino construir un sistema de agua más estable, con capacidad financiera, mantenimiento preventivo y obras que permitan responder al crecimiento y a las necesidades futuras de Torreón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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