Robo de 500 mil pesos en Viñedos deja dos detenidos en Torreón

TORREÓN, COAH.- Un robo de una fuerte suma de dinero registrado en el sector residencial Viñedos, al norte de Torreón, derivó en la detención de dos personas y en la identificación de al menos otros dos presuntos involucrados, de acuerdo con información confirmada por la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

Los hechos ocurrieron el viernes 30 de enero, alrededor de las 12:30 horas, cuando una mujer de 25 años acudió a una sucursal bancaria ubicada sobre la avenida Juárez, frente a la Alameda Zaragoza, para retirar aproximadamente 500 mil pesos en efectivo. Tras salir de la institución financiera, la mujer fue seguida por varios sujetos hasta el estacionamiento de la plaza comercial “Las Viñas”, en el sector Viñedos, donde fue interceptada y despojada del dinero.

El reporte del asalto fue realizado de inmediato a través del sistema de emergencias 911, así como mediante grupos ciudadanos de seguridad en WhatsApp, lo que permitió la rápida movilización de corporaciones de seguridad para brindar atención a la víctima y tomar conocimiento del hecho.

Una vez activado el protocolo de investigación, la Fiscalía informó que se abrieron diversas líneas de inteligencia que permitieron ubicar y detener, en una primera instancia, a una persona considerada probable responsable del robo. Posteriormente, alrededor de las 18:00 horas del sábado 31 de enero, se concretó una segunda detención vinculada con el mismo caso.

De acuerdo con las investigaciones iniciales, el robo no habría sido un hecho fortuito. Las indagatorias apuntan a que el asalto fue planeado con antelación y que la logística del delito se habría originado desde el interior del entorno laboral de la víctima. Según lo informado, los detenidos serían trabajadores del mismo negocio relacionado con la mujer afectada, aunque no se han precisado los detalles de la relación laboral ni el tipo de vínculo contractual.

Las declaraciones obtenidas tras las detenciones permitieron a las autoridades identificar plenamente la posible participación de al menos dos personas más, por lo que la carpeta de investigación permanece abierta y las diligencias continúan para lograr su localización.

Las detenciones fueron realizadas por elementos del Grupo de Reacción Torreón en distintos puntos del municipio, bajo órdenes de aprehensión emitidas por un juez de control. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que dará seguimiento al caso y determinará su situación legal.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha dado a conocer los nombres de los detenidos ni ha informado si existe algún vínculo familiar con la víctima. La investigación continúa en curso con el objetivo de esclarecer completamente la mecánica del robo y determinar si hay más personas implicadas en el atraco.

(Con información de medios locales)