Sin evidencia de colusión oficial en fraudes de Torreón: Secretaría de Gobierno

El secretario de Gobierno, Óscar Pimentel, indicó que no existe evidencia o denuncia sobre colusión de personal del Registro Público con empresas y abogados para la realización de fraudes inmobiliarios.

La semana pasada, un grupo de 27 personas procedentes de La Laguna visitaron Saltillo para pedir a la Secretaría de Gobierno que atienda los casos, ya que hay decenas de familias que han perdido sus ahorros en la compra de inmuebles, cuyas transacciones resultaron ser un fraude.

Los afectados señalaron directamente la presunta complicidad de personal del Registro Público con notarios, abogados y empresas para facilitar los despojos patrimoniales, pero el secretario indicó que no existe ninguna acusación directa o verificada contra servidores públicos de la dependencia.

De acuerdo con la entrevista realizada la tarde del miércoles, la comunicación con las personas defraudadas ha avanzado favorablemente.

“Tanto la Fiscalía General del Estado como la Secretaría de Gobierno han mantenido una atención constante hacia los denunciantes con el objetivo de resolver la situación de la mejor manera posible”, dijo.

Sin “alarmas” en el sistema registral

El secretario de Gobierno aseguró que no se han encendido alarmas internas en las dependencias estatales.

Óscar Pimentel reiteró que, al no haber pruebas de la participación de funcionarios, el enfoque actual se mantiene en la atención a las víctimas y el seguimiento legal de las denuncias presentadas.

Este posicionamiento ocurre en un contexto donde investigaciones de VANGUARDIA y datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que el delito de despojo registró un incremento considerable en Coahuila durante 2025, convirtiéndose en el año con el mayor número de casos reportados.

De acuerdo con las declaraciones de los afectados, representados por el ciudadano Alfonso Serrano Faccuseh, en La Laguna la venta de inmuebles se daba en contextos donde las casas estaban en litigio o no estaban habitadas por sus dueños.

La estadística oficial muestra que entre enero y diciembre de 2025 se registraron 535 querellas por el delito de despojo en la entidad.