Víctimas de fraude inmobiliario en Torreón exigen justicia

27 personas que aseguran haber sido víctimas de fraude inmobiliario viajaron de Torreón a Saltillo para solicitar respuestas de las autoridades estatales, al señalar que, pese al tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos, los presuntos responsables continúan en libertad y no se ha concretado la reparación del daño.

En entrevista con VANGUARDIA, los afectados relataron que los casos se originaron desde 2020 tras la compra de terrenos y viviendas anunciadas en redes sociales. Indicaron que los trámites se realizaron ante la Notaría Pública número 45 ubicada en el municipio de Torreón, lo que les generó confianza para cerrar las operaciones. Sin embargo, a partir del 2025 descubrieron que los predios no les pertenecían legalmente, lo que derivó en pérdidas económicas que van desde los 500 mil pesos hasta montos cercanos al millón de pesos.

Los denunciantes señalaron como responsable al entonces titular de la Notaría 45, Fernando Nicolás Muñoz, quien posteriormente perdió el fíat notarial por otros motivos y, según los testimonios, habría salido del país. También mencionaron a Víctor Enrique Díaz Flores, identificado como quien fungía como vendedor y supuesto propietario de los predios, contra quien existen denuncias y órdenes de aprehensión, sin que hasta ahora haya sido localizado.

El grupo expresó inconformidad por la falta de acciones por parte del director de Notarías de Coahuila, Enrique Flores Ruiz, al asegurar que no han recibido información sobre investigaciones en curso ni acompañamiento institucional. Consideraron que existe una omisión por su parte al no observarse medidas para frenar prácticas similares en otras notarías en La Laguna.

Los afectados también cuestionaron que, siendo ciudadanos de Torreón, tengan que trasladarse a Saltillo para buscar atención a un problema que, señalaron, corresponde a su municipio. Afirmaron que han solicitado audiencias con autoridades municipales y estatales, sin obtener respuesta, pese a que el caso es conocido por regidores, delegados y instancias de procuración de justicia.

El pasado martes sostuvieron una reunión con el secretario de Gobierno del estado, Óscar Pimentel, para exigir que se cumplan acuerdos previamente establecidos, entre ellos la entrega de predios como forma de compensación, los cuales serían vendidos a un costo accesible y con facilidades de pago. De acuerdo con los afectados, dichos compromisos no se han respetado.

Finalmente, hicieron un llamado al gobernador del estado para reforzar la supervisión de notarías y dependencias relacionadas con el desarrollo urbano, catastro y el Registro Público de la Propiedad en Torreón.

Señalaron que el proceso ha sido largo y doloroso, con afectaciones económicas, emocionales y de seguridad.

“Perdemos estabilidad económica, perdemos seguridad, perdemos estabilidad emocional, porque esto nos ha quitado el sueño”, señalaron.