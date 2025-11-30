Román Cepeda enciende Villamagia ante más de 40 mil personas en la Plaza Mayor de Torreón
Con la promesa de más sorpresas navideñas, la ciudad de Torreón dio la bienvenida a la temporada de fiestas con un evento lleno de magia y luz
TORREÓN, COAH.- Más de 40 mil asistentes se congregaron en la explanada de la Plaza Mayor de Torreón para ser testigos del encendido de Villamagia Coahuila, un evento simultáneo en todo el estado que marca el inicio de las fiestas decembrinas en la ciudad.
El alcalde Román Cepeda González, acompañado por la señora Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del DIF Torreón, y Hugo Dávila Prado, coordinador de Mejora Coahuila en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, encabezó la ceremonia que llenó de luz y espíritu navideño el corazón de Torreón.
En su mensaje, el Presidente Municipal enfatizó el valor de la familia y la comunidad. “Todo este gran esfuerzo que hacemos todos los días es para hacer comunidad en familia, y seguiremos trabajando por esta gran tierra que es Torreón y por lo más importante que tiene: su gente”, afirmó Cepeda González.
El Coordinador Dávila Prado destacó la importancia de la coordinación en seguridad para llevar a cabo este tipo de eventos masivos, enviando un deseo de felices fiestas a las familias laguneras.
La noche concluyó con un espectáculo de fuegos pirotécnicos, la bendición del Padre Víctor Gómez, y la promesa de que Santa Claus estará disponible diariamente en las villas instaladas para que los niños puedan llevarse un recuerdo fotográfico.