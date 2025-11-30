Román Cepeda enciende Villamagia ante más de 40 mil personas en la Plaza Mayor de Torreón

/ 30 noviembre 2025
    Román Cepeda enciende Villamagia ante más de 40 mil personas en la Plaza Mayor de Torreón
    La iluminación navideña transformó la Plaza Mayor de Torreón en un centro de celebración y alegría para miles de asistentes. FOTO: SANDRA GÓMEZ/VANGUARDIA

Con la promesa de más sorpresas navideñas, la ciudad de Torreón dio la bienvenida a la temporada de fiestas con un evento lleno de magia y luz

TORREÓN, COAH.- Más de 40 mil asistentes se congregaron en la explanada de la Plaza Mayor de Torreón para ser testigos del encendido de Villamagia Coahuila, un evento simultáneo en todo el estado que marca el inicio de las fiestas decembrinas en la ciudad.

El alcalde Román Cepeda González, acompañado por la señora Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del DIF Torreón, y Hugo Dávila Prado, coordinador de Mejora Coahuila en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, encabezó la ceremonia que llenó de luz y espíritu navideño el corazón de Torreón.

$!El alcalde Román Cepeda González, junto a su esposa, Selina Bremer de Cepeda, presidieron el encendido de Villamagia, acompañados de autoridades locales.
El alcalde Román Cepeda González, junto a su esposa, Selina Bremer de Cepeda, presidieron el encendido de Villamagia, acompañados de autoridades locales. FOTO: SANDRA GÓMEZ/VANGUARDIA

En su mensaje, el Presidente Municipal enfatizó el valor de la familia y la comunidad. “Todo este gran esfuerzo que hacemos todos los días es para hacer comunidad en familia, y seguiremos trabajando por esta gran tierra que es Torreón y por lo más importante que tiene: su gente”, afirmó Cepeda González.

$!La familia de Torreón disfrutó de una noche llena de luz y espíritu navideño, con la presencia de Santa Claus en las villas instaladas.
La familia de Torreón disfrutó de una noche llena de luz y espíritu navideño, con la presencia de Santa Claus en las villas instaladas. FOTO: SANDRA GÓMEZ/VANGUARDIA

El Coordinador Dávila Prado destacó la importancia de la coordinación en seguridad para llevar a cabo este tipo de eventos masivos, enviando un deseo de felices fiestas a las familias laguneras.

La noche concluyó con un espectáculo de fuegos pirotécnicos, la bendición del Padre Víctor Gómez, y la promesa de que Santa Claus estará disponible diariamente en las villas instaladas para que los niños puedan llevarse un recuerdo fotográfico.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

