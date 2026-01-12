Román Cepeda entrega kits invernales en zonas vulnerables de Torreón

Torreón
/ 12 enero 2026
    Román Cepeda entrega kits invernales en zonas vulnerables de Torreón
    Tras el registro de granizo en la ciudad por el Frente Frío 27, el Ayuntamiento de Torreón garantizó la operatividad de tres albergues las 24 horas. FOTO: CORTESÍA

Refuerzan brigadas de protección en Torreón ante llegada del Frente Frío 27

TORREÓN, COAH.- En respuesta a las bajas temperaturas y las recientes precipitaciones registradas en la región, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, dio inicio a una jornada intensiva de apoyo social como parte del Operativo Abrigo 2026. La mañana de este lunes, el mandatario municipal, junto a la presidenta honoraria del DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, acudió a la colonia Ampliación Valle la Rosita para encabezar la entrega de los primeros 500 kits invernales.

El despliegue no se limitó únicamente a la entrega de suministros básicos. Según detalló Cepeda González, las acciones integran una estrategia de salud pública que incluye consultas médicas generales y la aplicación de vacunas contra la influenza, COVID y neumococo. Además, los beneficiarios recibieron despensas, cobijas, ropa de invierno y alimentos calientes para mitigar el impacto del clima.

$!El alcalde Román Cepeda y Selina Bremer encabezaron la brigada en Ampliación Valle la Rosita.
El alcalde Román Cepeda y Selina Bremer encabezaron la brigada en Ampliación Valle la Rosita. FOTO: CORTESÍA

El paso del Frente Frío número 27 ha generado condiciones adversas en la ciudad, incluyendo caída de granizo en diversos sectores y pronósticos de temperaturas aún más bajas para los próximos días. Ante este escenario, el Alcalde confirmó que la meta es alcanzar a 20 mil familias de los sectores más desprotegidos de Torreón durante el transcurso de la semana, trabajando en conjunto con el Gobierno del Estado.

“Es importante atender a la gente y sus necesidades; habremos de continuar con presencia las 24 horas y con tres albergues abiertos de manera permanente”, declaró el edil, subrayando que la vigilancia se reforzó desde el pasado viernes.

Hasta el momento, las autoridades municipales reportan el resguardo de 38 personas en los refugios temporales. Asimismo, dependencias como Protección Civil, Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, y Atención Ciudadana mantienen recorridos nocturnos constantes para asistir a personas en situación de calle, a quienes se les brindan cobijas y alimento en caso de que decidan no ser trasladados a un albergue.

Finalmente, la Administración Municipal hizo un llamado a la prudencia ciudadana. Se recomienda mantener una ventilación adecuada en hogares donde se utilice calefacción, evitar salidas innecesarias y extremar precauciones al conducir bajo condiciones de lluvia.

Temas


Frente Frío

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Personajes


Román Cepeda

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

