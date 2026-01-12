Román Cepeda entrega kits invernales en zonas vulnerables de Torreón

El despliegue no se limitó únicamente a la entrega de suministros básicos. Según detalló Cepeda González, las acciones integran una estrategia de salud pública que incluye consultas médicas generales y la aplicación de vacunas contra la influenza, COVID y neumococo. Además, los beneficiarios recibieron despensas, cobijas, ropa de invierno y alimentos calientes para mitigar el impacto del clima.

TORREÓN, COAH.- En respuesta a las bajas temperaturas y las recientes precipitaciones registradas en la región, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González , dio inicio a una jornada intensiva de apoyo social como parte del Operativo Abrigo 2026. La mañana de este lunes, el mandatario municipal, junto a la presidenta honoraria del DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, acudió a la colonia Ampliación Valle la Rosita para encabezar la entrega de los primeros 500 kits invernales.

El paso del Frente Frío número 27 ha generado condiciones adversas en la ciudad, incluyendo caída de granizo en diversos sectores y pronósticos de temperaturas aún más bajas para los próximos días. Ante este escenario, el Alcalde confirmó que la meta es alcanzar a 20 mil familias de los sectores más desprotegidos de Torreón durante el transcurso de la semana, trabajando en conjunto con el Gobierno del Estado.

“Es importante atender a la gente y sus necesidades; habremos de continuar con presencia las 24 horas y con tres albergues abiertos de manera permanente”, declaró el edil, subrayando que la vigilancia se reforzó desde el pasado viernes.

Hasta el momento, las autoridades municipales reportan el resguardo de 38 personas en los refugios temporales. Asimismo, dependencias como Protección Civil, Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, y Atención Ciudadana mantienen recorridos nocturnos constantes para asistir a personas en situación de calle, a quienes se les brindan cobijas y alimento en caso de que decidan no ser trasladados a un albergue.

Finalmente, la Administración Municipal hizo un llamado a la prudencia ciudadana. Se recomienda mantener una ventilación adecuada en hogares donde se utilice calefacción, evitar salidas innecesarias y extremar precauciones al conducir bajo condiciones de lluvia.