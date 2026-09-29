Salud Municipal convoca a torreonenses de 40 a 69 años a las Jornadas Gratuitas de Mastografía

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Torreón
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    Salud Municipal convoca a torreonenses de 40 a 69 años a las Jornadas Gratuitas de Mastografía
    Juan Pérez Ortega, titular de la Dirección de Salud Pública Municipal de Torreón, destacó la importancia de realizar mastografías para detectar oportunamente posibles casos de cáncer de mama. SANDRA GÓMEZ

Salud Pública Municipal mantiene jornadas semanales de mastografías para mujeres de 40 a 69 años

TORREÓN, COAH.- Como parte de las estrategias conjuntas con el Gobierno del Estado para fortalecer el cuidado de la salud femenina, la Dirección de Salud Pública Municipal mantiene abiertas sus jornadas semanales de mastografías, dirigidas a mujeres de 40 a 69 años.

El titular de la dependencia, Juan Pérez Ortega, enfatizó que este procedimiento clínico resulta clave para la detección temprana de anomalías que aún no son perceptibles al tacto.

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“La mastografía es una radiografía de las mamas que permite detectar cambios o alteraciones antes de que sean palpables, por lo que representa una herramienta importante para identificar oportunamente posibles casos de cáncer de mama”, explicó el funcionario.

Respaldando estas acciones, la Organización Mundial de la Salud aconseja la realización periódica de este examen dentro del grupo etario mencionado como medida preventiva esencial contra este padecimiento.

Para recibir el servicio, las asistentes deben portar una identificación oficial vigente (INE) y cumplir con indicaciones básicas: asistir sin vello en las axilas y prescindir de desodorante, talco o cremas en la zona.

Las personas que busquen orientación o apartar su lugar pueden llamar al teléfono 871 500 7200, en días hábiles de lunes a viernes, en un horario matutino de 09:00 a 13:00 horas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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