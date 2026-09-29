Salud Municipal convoca a torreonenses de 40 a 69 años a las Jornadas Gratuitas de Mastografía

El titular de la dependencia, Juan Pérez Ortega, enfatizó que este procedimiento clínico resulta clave para la detección temprana de anomalías que aún no son perceptibles al tacto.

TORREÓN, COAH.- Como parte de las estrategias conjuntas con el Gobierno del Estado para fortalecer el cuidado de la salud femenina, la Dirección de Salud Pública Municipal mantiene abiertas sus jornadas semanales de mastografías, dirigidas a mujeres de 40 a 69 años.

“La mastografía es una radiografía de las mamas que permite detectar cambios o alteraciones antes de que sean palpables, por lo que representa una herramienta importante para identificar oportunamente posibles casos de cáncer de mama”, explicó el funcionario.

Respaldando estas acciones, la Organización Mundial de la Salud aconseja la realización periódica de este examen dentro del grupo etario mencionado como medida preventiva esencial contra este padecimiento.

Para recibir el servicio, las asistentes deben portar una identificación oficial vigente (INE) y cumplir con indicaciones básicas: asistir sin vello en las axilas y prescindir de desodorante, talco o cremas en la zona.

Las personas que busquen orientación o apartar su lugar pueden llamar al teléfono 871 500 7200, en días hábiles de lunes a viernes, en un horario matutino de 09:00 a 13:00 horas.