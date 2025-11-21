San Pedro: imputado por colapso en techo de escuela que mató a alumno podría ir preso 12 años
La Fiscalía retiró el aseguramiento del plantel, aunque el proceso contra el presunto responsable continúa
TORREÓN, COAH.- La Fiscalía General del Estado levantó el aseguramiento de la primaria Cuauhtémoc, en el ejido San Miguel, mientras continúa el proceso penal contra “José”, señalado como presunto responsable del colapso de una estructura metálica que costó la vida al estudiante Anuel, de seis años, el pasado 22 de octubre.
Carlos Rangel Gámez, titular de la Delegación Laguna I, informó que el imputado fue vinculado a proceso por homicidio culposo, luego de que las investigaciones confirmaran negligencia en la supervisión de la obra que se realizaba dentro del plantel.
“La penalidad podría oscilar entre ocho y 12 años”, explicó el funcionario, aunque reconoció que, al tratarse de un delito no intencional, la ley contempla posibles beneficios legales durante el desarrollo del juicio.
Pese a que la Fiscalía concluyó sus diligencias en el área donde ocurrió la tragedia, las clases siguen suspendidas hasta que las autoridades educativas determinen que el inmueble ofrece condiciones seguras para el regreso del alumnado.
El accidente ocurrió la mañana del 22 de octubre, cuando una estructura metálica en construcción se desplomó sobre el menor, provocándole la muerte de manera instantánea.