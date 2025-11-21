San Pedro: imputado por colapso en techo de escuela que mató a alumno podría ir preso 12 años

Torreón
/ 21 noviembre 2025
    San Pedro: imputado por colapso en techo de escuela que mató a alumno podría ir preso 12 años
    La investigación concluyó que hubo negligencia en la supervisión de la obra que costó la vida a un estudiante. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La Fiscalía retiró el aseguramiento del plantel, aunque el proceso contra el presunto responsable continúa

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía General del Estado levantó el aseguramiento de la primaria Cuauhtémoc, en el ejido San Miguel, mientras continúa el proceso penal contra “José”, señalado como presunto responsable del colapso de una estructura metálica que costó la vida al estudiante Anuel, de seis años, el pasado 22 de octubre.

Carlos Rangel Gámez, titular de la Delegación Laguna I, informó que el imputado fue vinculado a proceso por homicidio culposo, luego de que las investigaciones confirmaran negligencia en la supervisión de la obra que se realizaba dentro del plantel.

$!Carlos Rangel Gámez, titular de la Delegación Laguna I.
Carlos Rangel Gámez, titular de la Delegación Laguna I. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

“La penalidad podría oscilar entre ocho y 12 años”, explicó el funcionario, aunque reconoció que, al tratarse de un delito no intencional, la ley contempla posibles beneficios legales durante el desarrollo del juicio.

Pese a que la Fiscalía concluyó sus diligencias en el área donde ocurrió la tragedia, las clases siguen suspendidas hasta que las autoridades educativas determinen que el inmueble ofrece condiciones seguras para el regreso del alumnado.

El accidente ocurrió la mañana del 22 de octubre, cuando una estructura metálica en construcción se desplomó sobre el menor, provocándole la muerte de manera instantánea.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

