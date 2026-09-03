SCJN rechaza modificar alcances de la sentencia 543 que protege el acuífero en La Laguna

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    SCJN rechaza modificar alcances de la sentencia 543 que protege el acuífero en La Laguna
    El acuífero sigue a salvo de las intenciones de sobreexplotación por parte de un grupo de empresarios. FRANCISCO RODRÍGUEZ

Organismos civiles habían advertido intentos desde la Presidencia por modificar la sentencia

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó modificar los alcances de la sentencia 543/2022 que protege el Acuífero Principal de La Laguna, luego del intento de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y concesionarios, de cambiar el rumbo de la misma.

Por este motivo, la SCJN declaró sin materia el Recurso de Queja 11/2026. Esto significa que las pretensiones de la Conagua y de la Presidencia de la República de modificar los alcances fueron rechazadas, según dio a conocer ProDefensa del Nazas.

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Cabe recordar que la ejecutoria del amparo en revisión 543/2022 ordenó cesar las acciones que agravan la sobreexplotación del Acuífero Principal Región Lagunera, el cual oficialmente presenta un déficit de disponibilidad de agua. Ante el rechazo del Pleno, la orden “sigue vigente, firme y con plena fuerza ejecutoria”, refirieron en un comunicado.

Este intento de modificar la sentencia 543 nació del interés de la Conagua de obtener un cumplimiento sustituto de la sentencia, rechazado por el Juez Quinto de Distrito en La Laguna el 6 de mayo de 2025.

En su momento, ProDefensa del Nazas, Encuentro Ciudadano Lagunero y Desarrollo Cardenista para el Campo Lagunero, advirtieron que la Consejería Jurídica de la Presidencia—en representación expresa de la presidenta Claudia Sheinbaum— presentó ante la Corte el Oficio 100.CJEF.06053, solicitando que se delimitaran y modificaran los alcances de la sentencia y se estableciera, entre otras cosas, que no podía limitarse la actuación de la Conagua en materia de derechos de los concesionarios sobre el agua subterránea, incluidas las prórrogas de concesión.

En el comunicado, se recalca que la sentencia vuelve a resistir pese a múltiples intentos y recursos legales por vaciar su contenido. Sin embargo, reconocieron que la intervención directa de la Presidencia de la República mediando el Oficio 100.CJEF.06053 dirigido a la SCJN, ha sido el más complicado.

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El procedimiento de cumplimiento de la sentencia continúa ante el Juez Quinto de Distrito en La Laguna.

“Seguiremos participando activamente en ese procedimiento, aportando información técnica, vigilando que las autoridades responsables cumplan con sus obligaciones, y exigiendo que la sentencia que ordena proteger el acuífero se cumpla en los términos que fue ordenada”, se informó.

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Francisco Rodríguez

Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna y maestro en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es editor y reportero de Semanario, el suplemento de periodismo de investigación de Vanguardia, y es autor de la columna Reflector.

Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y posteriormente Rostros por la Igualdad, mención en los premios de la SIP y del Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre otros.

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